الخميس 4 يوليو 2019 12:46
تحليل للحمض النووي: الفلسطينيون القدماء جاءوا من جنوب أوربا
أظهر تحليل حديث للحمض النووي أن الفلسطينيين القدماء أتوا من جنوب أوربا قبل أكثر من 3000 عام بعد أن ظل العلماء على مدى عقود في حيرة بشأن نشأتهم.
علماء آثار يوضحون:
- الاستنتاج جرى التوصل إليه من الفحص الجيني لهياكل عظمية تم العثور عليها في إسرائيل (فلسطين المحتلة) بحسب علماء آثار من بعثة ليون ليفي التي أجرت عمليات البحث في عسقلان.
- من بين الهياكل التي فحصت رفات أطفال كانوا مدفونين تحت منازل للفلسطينيين القدماء حسب نتائج دراسة نشرتها دورية "ساينس أدفانسيز".
- أضاف مدير البعثة دانيال ماستر: "الفلسطينيون القدماء هاجروا إلى منطقة عسقلان الساحلية في القرن الثاني عشر قبل الميلاد".
- ماستر: "توصلنا إلى النتائج من خلال تحليل الحمض النووي لرفات الأشخاص أنفسهم".
تفاصيل الدراسة:
- فريق عسقلان أرسل أكثر من 100 عينة من الهياكل العظمية إلى معهد ماكس بلانك لعلم التاريخ البشري في ألمانيا.
- آثار الحمض النووي عثر عليه في رفات 10 أفراد.
- المختصة في علم الوراثة ميشال فيلدمان قالت إنه رغم إشارة الخرائط الوراثية إلى أن جنوب أوربا هي منطقة نشأة الفلسطينيين، إلا أن هناك حدوداً لاختبارات الحمض النووي الذي يعود إلى 3000 عام.
- فيلدمان: إذا كان لدينا مزيد من البيانات قد نقول أكثر من ذلك بكثير، على سبيل المثال تحديد مصدر الهجرة بدقة أكبر.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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