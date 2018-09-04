الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 09:22
تحكيم دولي يلزم مصر بدفع ملياري دولار لشركة إسبانية إيطالية
قضت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي (الإثنين) بإلزام مصر بدفع تسوية قدرها مليارا دولار في نزاع على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة إسبانية إيطالية.
أبرز تفاصيل القضية:
- النزاع بدأ بعدما أوقفت مصر تزويد شركة "يونيون فينوسا غاز" بالغاز الطبيعي المسال بعد نقص إمدادات الغاز الطبيعي في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
- شركة يونيون فينوسا هي كونسورتيوم مشترك بين كل من ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية.
- شركة يونيون فينوسا تقدمت بدعوى إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار عام 2014.
- الحكم صدر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.
- هيئة التحكيم الدولي اعتبرت في حكمها الصادر الإثنين بأن مصر أخفقت في تقديم "معاملة عادلة ومنصفة" لشركة يونيون فينوسا، وأنها بهذا خالفت الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار بين مصر وإسبانيا، حسبما قالت شركة ناتورجي في بيان.
- صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت عن مصادر مطلعة على القضية أن مصر ستدفع الغرامة عن طريق توريدات من الغاز الطبيعي إلى مجمع للغاز الطبيعي المسال تملكه يونيون فينوسا في محافظة دمياط شمال مصر.
المصدر
وسائل إعلام
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