تحقيق يكشف تجسس الإمارات على هواتف خصومها بينهم أمير قطر

العاصمة الإماراتية أبو ظبي غيتي

كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن أن فريقا من عملاء سابقين لأجهزة المخابرات الأمريكية عملوا لحساب الإمارات في التجسس على خصومها.

أهم ما جاء في التقرير: الوكالة التقت مع 9 من العاملين في برنامج التجسس الذي أطلق عليه "ريفين".

حسب مذكرة داخلية فإن ريفين هو "الشعبة الهجومية والعملياتية في الهيئة الوطنية الإماراتية للأمن الإلكتروني".

إحدى العاملات السابقات في "ريفين" كشفت لرويترز أن البرنامج استهدف المئات من النشطاء والصحفيين والزعماء السياسيين داخل وخارج الإمارات.

من بين الذين استهدفهم البرنامج الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، المسجون حاليا بعد الحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية.

الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل توكل كرمان كانت من بين الذين استهدفهم البرنامج أيضا.

بحسب وكالة رويترز، استهدف البرنامج أيضا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان ومحمد شيمشك النائب السابق لرئيس الوزراء في تركيا. العاملون في "ريفلين" استخدموا برنامجا للتجسس أطلق عليه "كارما" يمكنه اختراق هواتف "آيفون" الخاصة بمن يتم استهدافهم من خلال ثغرة في برنامج "آي مسج" الخاص بهواتف آبل والذي يستخدم في التراسل.

من أجل بدء عملية الاختراق، لا يحتاج "كارما" سوى إلى توجيه رسالة نصية إلى الهدف، ولا يحتاج المتسلل بعد ذلك إلى أي إجراء من جانب المستهدف.

الثغرة تسمح بزرع برمجيات خبيثة في الهاتف من خلال "آي مسج"، حتى إذا لم يستخدم مالك الهاتف برنامج "آي مسج"، وهو ما يمكن المتسللين من إقامة اتصال مع الجهاز.

لا يعمل "كارما" على الأجهزة التي يشغلها نظام آندرويد، كما لا يمكنها اعتراض المكالمات الهاتفية.

بدأ "ريفين" عام 2009 من خلال شركة في الولايات المتحدة، وكانت الفكرة الأساسية أن يضع الأمريكيون البرنامج ويديروه لفترة من خمس إلى عشر سنوات إلى أن يكتسب ضباط المخابرات الإماراتيون الخبرة الكافية لتولي المهمة.

في أواخر 2015، أبلغ مسؤولو دفاع إماراتيون الشريك الأمريكي أنهم يريدون أن يكون مشروع ريفين تحت إدارة شركة محلية اسمها "دارك ماتر".

تأسست "دارك ماتر" في 2014 على يد فيصل البناي، الذي أنشأ أيضا شركة أكسيوم، أحد أكبر باعة أجهزة المحمول في الشرق الأوسط.

دارك ماتر تروج لنفسها كمطور ابتكاري لتكنولوجيا الأمن الإلكتروني الدفاعية. وأفاد تقرير نشره موقع "إنترسبت" في 2016 أن الشركة تساعد قوى الأمن الإماراتية في جهود المراقبة وأنها كانت تحاول تجنيد خبراء أجانب في الأمن الإلكتروني.

تقر الشركة الإماراتية، التي يعمل بها 650 موظفا، بعلاقة العمل الوثيقة التي تربطها بالحكومة الإماراتية، لكنها تنفي الضلوع في جهود تسلل إلكتروني تدعمها الدولة.

عملاء سابقون قالوا إن الغرض الحقيقي للمشروع ريفين أُخفي عن معظم المسؤولين التنفيذيين في دارك ماتر.

تحت مظلة دارك ماتر، استمر عمل المشروع ريفين في أبوظبي من داخل "الفيلا"، وهي المقر الذي كان يعرف به المشروع.

في غضون فترة وجيزة بعد الانتقال إلى أبوظبي، أُعطي ضباط الهيئة الوطنية الإماراتية للأمن الإلكتروني مزيدا من السيطرة على المهام اليومية، وغالبا دون إطلاع المديرين الأمريكيين.

بحلول منتصف 2016، بدأ الإماراتيون في إخفاء عدد متزايد من أقسام ريفين عن أعين الأمريكيين الذين كانوا ما يزالون يديرون العمليات اليومية. وسرعان ما ظهر تصنيف "لإطلاع الإماراتيين فقط" على بعض أهداف عمليات التسلل.

في 2016، بدأ عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي يستوقفون موظفي دارك ماتر العائدين إلى الولايات المتحدة لسؤالهم عن المشروع ريفين.

مكتب التحقيقات أراد أن يعرف: هل طُلب منهم التجسس على أمريكيين؟ هل حصل الإماراتيون على معلومات سرية عن أساليب وتقنيات جمع المعلومات الأمريكية؟

محللة أمريكية كانت تعمل في "ريفين" اكتشفت تجسس البرنامج على أمريكيين.

تم وقف المحللة الأمريكية عن العمل وسحب جواز سفرها وهاتفها قبل أن يتم اقتيادها خارج المبنى.

بعد شهرين، سمح لها بالسفر والعودة إلى الولايات المتحدة.