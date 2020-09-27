تحقيق للجزيرة يكشف بالأسماء شبكة إماراتية في القاهرة متخصصة في مهاجمة قطر وتركيا (فيديو)

تحقيق "رسائل سيتا" ضمن برنامج المسافة صفر

كشف تحقيق "رسائل سيتا" ضمن برنامج المسافة صفر في جزئه الأول عن شبكة تضليل معلوماتي ممولة من الإمارات تعمل على نشر أخبار كاذبة عن قطر وحلفائها وتتخذ من القاهرة مقرا فرعيا لها.

وتمكن فريق البرنامج من الوصول إلى أحد العاملين السابقين في موقع "قطريليكيس" الذي يقدم نفسه على أنه موقع تسريبات للمعارضة القطرية.

لكن فريق تحقيق "المسافة صفر" كشف أن شركة "دوت دف" الإماراتية بدأت إعداد منصة "قطريليكس" نهاية 2016 تزامنا مع تحرك الإمارات ضد قطر بواشنطن.

وعرض الفيلم "رسائل سيتا" الذي أذيع على قناة الجزيرة، مساء الأحد، مراسلات مسربة من وزارة الخارجية المصرية بشأن تحركات دول الحصار لمهاجمة قطر في الكونغرس الأمريكي بالتعاون مع مراكز بحثية في واشنطن ممولة من الإمارات.

وكشف التحقيق أن وسم "قطر تدعم الإرهاب" انطلق لأول مرة من حساب إماراتي عام 2013 وعاد نشاطه قبل شهر من حصار قطر.

كما كشف التحقيق أن وسم "5000 جندي تركي لحماية تميم" أطلق لأول مرة من حساب إماراتي.

وكشف التحقيق بالأسماء عن شبكة إماراتية في القاهرة متخصصة في مهاجمة قطر وتركيا.

وكان فريق برنامج "المسافة صفر" قد عمل خلال أكثر من عام ونصف العام على تتبع مصادر الأخبار الكاذبة والفيديوهات المزيفة.

وتمكن فريق البرنامج من اختراق إحدى هذه الشبكات، والوصول إلى القائمين على إدارة منصات إلكترونية مضللة.

ويكشف الفيلم في جزئين عن آلية عمل هذه الشبكات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتكشف "رسائل سيتا" عن كواليسِ حركات مراكز بحثية في واشنطن، ممولة من الإمارات، للتحريض على قطر، وكيف عملت مع دول الحصار للتنسيق فيما بينها، بالتزامن مع اختراق وكالة الأنباء القطرية وإطلاق حملات إلكترونية منظمة لمهاجمة قطر.