الخميس 11 يوليو 2019 20:53
تحطّم قمر صناعي إماراتي أطلق لأغراض عسكرية وتجارية
أعلنت شركة "آريان سبايس" فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من غوايانا الفرنسية ليل الأربعاء الخميس في مهمة لحساب الإمارات كان يفترض أن يضع خلالها قمر المراقبة "عين الصقر 1" في المدار.
تصريحات لوس فابرغيت، مديرة العمليات في آريان سبايس:
- بعد حوالي دقيقتين من الإقلاع، حصل خلل ضخم أدّى إلى خسارة المهمة.
- باسم آريان سبايس أتقدّم بأصدق الاعتذار لعملائنا على خسارة شحنتهم.
وهذا أول فشل يُمنى به "فيغا" بعد 14 عملية إطلاق ناجحة قام بها هذا الصاروخ الفضائي الخفيف الوزن منذ دخوله الخدمة في المركز الفضائي الغواياني في 2012.
تجربة غير ناجحة لإطلاق صاروخ "#عين_الصقر /1"#وامhttps://t.co/JdmArk0hTE— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 11, 2019
عين الصقر
- الهدف من وضع القمر "فالكون آي 1" في المدار "تلبية حاجات القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة من جهة وتوفير صور للسوق التجارية من جهة أخرى"، بحسب "آريان سبايس".
- وكالة أنباء الإمارات قالت إنه جاري الإعداد لإطلاق القمر الصناعي "عين الصقر /2" مما سيؤدي إلى مواصلة العمل بمنظومة عين الصقر التي صممت للعمل بقمرين أو قمر واحد.
- بلغت زنة القمر الصناعي عين الصقر 1 حوالي 1200 كيلو غرام عند الإقلاع وكان مفترضاً وضعه في مدار يبعد 611 كيلومتراً عن الأرض.
- طوّر هذا القمر الصناعي كونسورسيوم تقوده أيرباص للدفاع والفضاء وتاليس ألينيا سبايس.
- وكانت هذه سادس عملية إطلاق تنفّذها "آريان سبايس" منذ مطلع العام.
أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق قمر #عين_الصقر الصناعي إلى مداره حول الأرض، ليكون نقلة نوعية على صعيد خدمات مراقبة الأرض التي تقدمها دولة #الإمارات عبر شبكتها المتميزة من الأقمار الصناعية. تابعوا حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لآخر مستجدات عملية الإطلاق pic.twitter.com/T7W9n1wdb3— وكالةالإمارات للفضاء (@uaespaceagency) July 7, 2019
تأخر الإطلاق
- كان من المفترض إطلاق الصاروخ ليل الجمعة السبت لكنّ العملية أرجئت مرة أولى إلى الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم أرجئت مرة ثانية إلى الأربعاء للسبب ذاته.
- بحسب مشاهد فيديو لعملية الإطلاق بثّتها "آريان سبايس" بدا أنّ الصاروخ يسير على الخط المرسوم له قبل أن ينحرف عن مساره بعد مرور دقيقتين على إطلاقه ثم "يتدهور"، بحسب المصطلح الذي استخدمته الشركة لوصف عملية سقوط الصاروخ.
- لم تتّضح في الحال أسباب هذا الفشل.
- كانت مهمة الصاروخ وضع قمر المراقبة "فالكون آي 1" (عين الصقر 1) في المدار لحساب الإمارات.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية