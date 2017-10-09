منوعات
الاثنين 9 أكتوبر 2017 19:09

تحطيم جدار وخلع شجرة لإخراج مريضة تزن 300 كيلوغرام من منزلها

اضطرت قوات الإطفاء في التشيك إلى القيام بمهمة معقدة من أجل إنقاذ امرأة مريضة تعاني بدانة مفرطة وإخراجها من منزلها.

وأعلنت متحدثة باسم قوات الإطفاء في مدينة باردوبيس اليوم الاثنين أن قوات الإطفاء اضطرت إلى توسيع باب مسكن المريضة بتحطيم جزء من جدار، وذلك حتى تتمكن من إخراج المرأة البدينة.

واضطرت قوات الإنقاذ إلى قطع شجرة أمام المنزل لتمهيد الطريق أمام رافعة شوكية، كما صنعت قوات الإنقاذ من خراطيم المطافئ نقالة طبية، ونقلت المرأة على متن سيارة إسعاف خاصة إلى المستشفى.

واستمرت المهمة ست ساعات وشارك فيها إلى جانب المسعفون 20 فردا من قوات الإطفاء.   

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
سمنة
التشيك
امرأة

اقرأ أيضا

Thumbnail
مسؤول إماراتي: تخلي قطر عن تنظيم كأس العالم ينهي الأزمة
Thumbnail
هيئة بريطانية تؤكد التزام الجزيرة بالمعايير المهنية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم