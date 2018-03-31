لبنان
السبت 31 مارس 2018 11:47

تحطم طائرة تجسس إسرائيلية جنوبي لبنان

جندي إسرائيلي يطلق طائرة تجسس - أرشيفية
غيتي
سقطت طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار، جنوبي لبنان، صباح اليوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأكدت الوكالة أن طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت صباح اليوم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وعادة ما يشكو لبنان لمجلس الأمن الخروقات الاسرائيلية المستمرة لأجوائه.

وتعتبر السلطات اللبنانية أن هذه الخروقات هي بهدف التحسس والحصول على احداثيات جوية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان الجمعة عن خرق طائرتين اسرائيليتين للأجواء اللبنانية لبعض الوقت.

المصدر
الأناضول
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مجلس الأمن

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