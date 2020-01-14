مصر
الثلاثاء 14 يناير 2020 13:43

تحريف للقرآن في امتحان بمدرسة مصرية.. والسلطات ترد: خطأ مطبعي

تحريف معاني القرآن الكريم فى مدارس مصر- مواقع التواصل
تحريف معاني القرآن الكريم فى مدارس مصر- مواقع التواصل
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ورقة امتحان في إحدى المدارس المصرية، تتضمن تحريفا للقرآن الكريم.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ورقة الأسئلة التي تضمنت هذا الخطأ الكبير، كانت في امتحان اللغة العربية والخط العربي للفترة الصباحية بإحدى مدارس إدارة كوم حمادة التعليمية في محافظة البحيرة شمال غربي دلتا النيل.

وطلب السؤال من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي كتابة عبارة نصها "قال تعالى (مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه)"، وهي ليست بآية قرانية، وواضع السؤال الخاطيء طلب من التلاميذ كتابتها مرتين، إحداهما بخط النسخ والأخري بخط الرقعة.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل عن استيائهم من الخطأ في الامتحان، وتساءلوا عن أسباب عدم مراجعة الإمتحان قبل طبعه وتوزيعه على الطلاب، وطالبوا بمحاسبة المتسبب فيه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، قوله إنه أصدر قرارا بإحالة المتسبب في الواقعة للتحقيق.

وأضاف المسؤول أن غرفة عمليات المديرية تلقت شكوى بالخطأ فور فتح المظاريف الخاصة بالأسئلة، وأنه بعد التحري عن الواقعة تبين أن ما حدث هو خطأ مطبعي، وأن الأمر برمته محل تحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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مصر السيسي
التعليم الابتدائي
امتحانات
تحريف
القرآن الكريم
تدهور التعليم

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