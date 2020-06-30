فيروس كورونا
الأربعاء 1 يوليو 2020 00:49

تحذير من 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أسرة تقضي وقتها في منتزه بنيويورك مع تخفيف التدابير الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا
أسرة تقضي وقتها في منتزه بنيويورك مع تخفيف التدابير الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا
غيتي
حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا البالغة حاليا 40 ألفا قد ترتفع إلى 100 ألف ما لم تتخذ تدابير جديدة لاحتواء

وقال فاوتشي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "لن أفاجأ ببلوغنا مئة ألف إصابة في اليوم إن لم نعكس التوجه". وتابع فاوتشي "أنا قلق للغاية لأن الأمور يمكن أن تزداد سوءا".

ورفض عضو خلية مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة التكهن بعدد الوفيات الذي يمكن أن ينجم عن موجة التفشي الحالية، لكن تقديرات نشرها الأسبوع الماضي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تفيد بأن حصيلة وفيات فيروس كورونا على الأراضي الأمريكية يمكن أن تبلغ ما بين 130 ألفا و150 ألف وفاة بحلول18 يوليو/تموز.

وحاليا، تشكل الإصابات الإضافية المسجلة في ولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس وفلوريدا نصف الحصيلة الإجمالية للإصابات اليومية على الأراضي الأمريكية.

جثة متوفي بفيروس كورونا في نيوجيرسي بالولايات المتحدة
جثة متوفي بفيروس كورونا في نيوجيرسي بالولايات المتحدة

وفي سياق متصل، أظهر تحليل أعدته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت لأكثر من مثليها في عشر ولايات أمريكية في شهر يونيو/ حزيران.

وسجلت ولاية أريزونا أكبر قفزة في أعداد الإصابات خلال الشهر فزادت بنسبة 294 % تلتها  كارولاينا الجنوبية ثم أركنسو. وزادت الإصابات لأكثر من مثليها كذلك في ألاباما ونيفادا و كارولاينا الشمالية وأوكلاهوما ويوتا.

وعلى مستوى البلاد زادت حالات الإصابة بنسبة 43% على الأقل وارتفعت الوفيات بنسبة 20%. ومازالت بعض الولايات لم تسجل حالات اليوم.

وكانت نيويورك في وقت ما بؤرة تفشي الجائحة في الولايات المتحدة وشهدت ارتفاع الحالات بنسبة ستة بالمئة في يونيو/ حزيران وهو أدنى معدل في البلاد بعد تطبيق إجراءات صارمة للعزل العام والتباعد الاجتماعي.

وفي الأشهر الستة منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن ظهور بؤر عدوى بالتهاب رئوي غامض في مدينة ووهان الصينية توفي أكثر من 500 ألف شخص بسبب الفيروس منهم أكثر من 126 ألفا في الولايات المتحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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