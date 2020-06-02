فيروس كورونا
الثلاثاء 2 يونيو 2020 14:33

تحذير سعودي بشأن معقم لليدين صنع في الإمارات.. ما قصته؟

معقمات إماراتية غير مطابقة للمواصفات بحسب وكالة العذاء والدواء السعودية
(مواقع التواصل)
وجهت السلطات السعودية تحذيرات للمواطنين والمقيمين في المملكة، من استخدام نوع محدد لمعقم اليدين صُنع في دولة الإمارات، في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونشرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بياناً لها عبر صفحتها في موقع "تويتر" قالت فيه إن منتج معقم اليدين "كوزمو" فيه نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والإيزوبروبانول المعقمتين.

وأشارت الهيئة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحب هذا المعقم من الأسواق كما منعت تداوله.

ودعت المستهلكين لعدم استخدامه، وإعادته لمنفذ البيع الذي تم الشراء منه، واسترجاع القيمة المدفوعة.

وتفاعل ناشطون مع إعلان الهيئة، وأعربوا عن استيائهم من مرور منتجات مخالفة، ورأوا أن إعادتها واسترجاع الأموال ليس حلًا.

وتساءل بعض مستهلكي المنتج عن كيفية دخوله وتداوله بالأسواق قبل التأكد من فعاليته في وقت ينتشر فيه الوباء بهذا الشكل ويحتاج جميع المواطنين لمنتجات فعالة تقيهم من العدوى.

وردًا على تغريدة هيئة الغذاء والدواء السعودية، أصدرت الشركة الإماراتية المنتجة بيانًا قالت فيه إن الأرقام التشغيلية التي أعلنتها الهيئة لا تخص منتجاتهم، وأن المنتجات الخاصة بشركاتهم في الأسواق السعودية مطابقة للمواصفات.

وأثار هذا الخلاف غضب كثير من المتابعين الذين قالوا إن هذه المنتجات موجودة منذ فترة ويسمح بتداولها، فكيف يتضح بعدها أنها غير صالحة أو غير مطابقة؟

وأعلنت أمس وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1864 حالة تعاف و22 حالة وفاة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 87142، تعافى منهم 64306 حالة وتوفي 525. 

المصدر
الحزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
كورونا
السعودية
منتجات
الإمارات

اقرأ أيضا

Thumbnail
اغتيال المصور والناشط اليمني نبيل القعيطي برصاص مجهولين في عدن
Thumbnail
الغارديان: ترمب وصل إلى مرحلة "الإمبراطور المجنون"
Thumbnail
بسبب كورونا.. إندونيسيا تعلن إلغاء الحج هذا العام
Thumbnail
ترمب يرفع الإنجيل أمام البيت الأبيض ويهدد بنشر الجيش (فيديو)
Thumbnail
قيّدوا مواطنا أسود ففوجئوا بأنه عميل فيدرالي.. فيديو يفضح الشرطة الأمريكية

الأكثر قراءة

  1. اغتيال المصور والناشط اليمني نبيل القعيطي برصاص مجهولين في عدن
  2. الغارديان: ترمب وصل إلى مرحلة "الإمبراطور المجنون"
  3. تحذير سعودي بشأن معقم لليدين صنع في الإمارات.. ما قصته؟
  4. بسبب كورونا.. إندونيسيا تعلن إلغاء الحج هذا العام
  5. ترمب يرفع الإنجيل أمام البيت الأبيض ويهدد بنشر الجيش (فيديو)