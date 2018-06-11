تحذير أممي من نزوح 2.5 مليون سوري نحو تركيا
ودعا بانوس مومسيس مُنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا القوى الكبرى للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض لإنهاء الحرب وتجنب إراقة الدماء في إدلب.
وأشار بانوس في مؤتمر صحفي الاثنين في جنيف إلى أنه من بين 2.5 مليون شخص يعيشون في إدلب، يوجد أكثر من 1.25 مليون شخص من النازحين داخليا الذين فروا من أماكن أخرى في سوريا.
وأضاف أن سكان إدلب ليس لهم مكان آخر ينتقلون إليه، معبرا عن قلقه من إمكانية نزوح الـ 2.5 مليون شخص نحو الحدود.
وكثفت قوات النظام السوري مدعومة بقوات روسية خلال الأسابيع الماضية، هجماتها في المنطقة الواقعة بشمال غرب البلاد التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
ويذكر أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان الماضيين، اضطر 920 ألف شخص للفرار من منازلهم في أنحاء سوريا، وبصورة رئيسية من إدلب والغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.