تحايل بمئات آلاف الدولارات في صفقة أدوية بكردستان العراق

جبهات المواجهة بين إقليم كردستان وبغداد هدأت منذ أشهرعدة، فحكومة عادل عبدالمهدي، بدأت بضخ حصة الإقليم البالغ 13% من الموازنة الفيدرالية للعراق.

وخصص منها 193 مليار دينار عراقي لقطاع الصحة في كردستان. ويبدو أن التدفق المالي قد فتح شهية "الكارتيلات" المتغلغلة في شتى مناحي الحياة هناك.

مدن الإقليم لا تكاد تهدأ فترة من الزمان إلا ويدوي فيها ضجيج قضايا فساد تتعلق بقوت المواطن وصحته.

فضائح كانت لتطيح برؤس المتورطين، إن تفجرت في بقعة أخرى غير التي نعيش فيها.

بالوثائق.. فساد في "صحة" كرميان:

غالب محمد النائب في مجلس النواب العراقي، كشف وبالوثائق (لموقع الجزيرة مباشر) عن تحايل أسعار في عقد لمديرية صحة إدارة كرميان ومقرها مدينة (كلار، التابع لمحافظة السليمانية) رست على شركة (ديو هيلث) يناهز 416 ألف دولار أمريكي، في صفقة واحدة لتجهيز مسشفيات إدارة كرميان بـ (403) مادة دوائية تبدأ في اللائحة بالرقم 1 (zink syrup) وتنتهي بالرقم 403 (miconazole nitrate).

النائب العراقي يعرض بين يديه وثائق ونسخ من عطاء الشركة المذكورة، إذ يقول "اكتشفت خلال مقارنة أسعار المواد المدرجة في قوائم عطاء الشركة مع الأدوية في مذاخر أخرى في الأسواق بأنها أسعار مضاعفة لنفس الأدوية ويصل إجمالي فارق السعر أكثر من (416) ألف دولار أمريكي.

النائب في البرلمان العراقي غالب محمد يعرض قائمة الأدوية (الجزيرة مباشر)

لائحة أسعار الأدوية (الجزيرة مباشر)

لا يقف البرلماني العراقي عند هذا الحد فيزيد: الأمرّ هو أن أغلبية الأدوية ذات مناشيء محلية وهندية، ويوجد شرط في العقد يقضي بعدم وجود أدوية مصنعة في الهند ضمن الأدوية التي تجهز بها المستشفيات الحكومية وخصوصًا تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض الكبد.

(موقع الجزيرة مباشر) حصل على نسخة من مذكرة موقعة من قبل 14 صيدلانيا ومعاونا طبيا من العاملين في مستشفيات إدارة كرميان، موجهة الى الدكتور سيروان محمد مدير عام الصحة جاء فيها نصًا "نحن الموقعون أدناه ومن باب شعورنا بالمسؤولية، قمنا بمقارنة الأسعار مع أسعار شركة (ديو هيلث) ووجدنا فارقًا كبيرًا بينها وهذا إهدار للمال العام"، ويطالبون فيها بتشكيل لجنة من الصيادلة لمتابعة الأدوية التي جهزت بها مستشفيات كرميان.

مذكرة الصيادلة لصحة كرميان (الجزيرة مباشر)

لتقصي أخبار الإجراءات وحقيقة الأمر رغم ما قدم من الوثائق والاثباتات تواصلنا مع الدكتور سيروان محمد مدير عام صحة إدارة كرميان، وسألناه عن صفقة شركة ديو هيلث وحقيقة التحايل الموجود فيها.

سيروان رد قائلًا: قمنا بتشكيل لجنة تقصي وتحقيق عقب صدور مذكرة من قبل الصيادلة ومعاوني الأطباء، وتم إيقاف كل إجراءات استلام الأدوية وبالتالي لم تدخل أية مادة دوائية إلى المستشفيات لحين إبداء هيئة التقصي رأيها النهائي.

سيروان: عملية تقديم العطاءات مستمرة ومن حق كل الشركات، المشاركة في تقديمها شرط ضمان نوعية الأدوية والأسعار المناسبة. (وذلك في إشارة غير مباشرة إلى إلغاء الصفقة).

سيروان محمد, مدير صحة إدارة كرميان بمحافظة السليمانية (الجزيرة مباشر)

إيقاف لا أحد يستطيع أن يجزم بثباته عند حده، فعجلة الفساد لا تقف هنيهة هنا عن الدوران والسؤال عن المتورطين في هذه الصفقة المشبوهة وظروف إبرامها لايزال يدور في غياهب المجهول، حاله كحال عشرات قضايا الفساد التي لم يكشف النقاب عنها ولم تصل أرجل المفسدين فيها إلى عتبة المحاكم والقضاء.

السليمانية- أيوب الشيخ

تصوير: توار طه