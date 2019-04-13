تجمع المهنيين السودانيين يشارك في مفاوضات مع المجلس العسكري

تجمع المهنيين السودانيين قال إنه سيشارك في مفاوضات مع المجلس الانتقالي العسكري

قال تجمع المهنيين السودانيين إنه سيشارك في مفاوضات مع المجلس الانتقالي العسكري في البلاد، معلنا قائمة تضم عشرة شخصيات قال إنها تمثل أطياف المجتمع، على حد وصفه.

التفاصيل التجمع نشر بيان قال فيه إن "قوى إعلان الحرية والتغيير تلقت اتصالاً من قيادة القوات المسلحة لاجتماع يعقد السبت ١٣ أبريل ٢٠١٩."

البيان: قررنا تلبية الدعوة للجلوس على طاولة التفاوض بهدف الانتقال لسلطة مدنية انتقالية تنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة وفقاً لمطالب الثورة السودانية المنتصرة لا محالة."

التجمع: سيكون الوفد الذي يمثل مطالب الشارع مكوناً من عشرة أشخاص يمثلون مكونات الإعلان وهم " عمر الدقير، ومريم المهدي، وصديق يوسف وعلي الريح السنهوري ومحمد ناجي الأصم وأحمد ربيع وأيمن خالد والطيب العباسي وحسن عبد العاطي ومدني عباس مدني".