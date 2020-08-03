"تجمع العاطلين السعوديين".. تزايد شكاوى البطالة في مملكة النفط
واستنكر مغردون سعوديون وضع التوظيف في المملكة، وما يعانيه خريجو الجامعات في بلد يصنف من أغنى الدول العربية وأكبر منتج للنفط في العالم.
وأرجع سعوديون تطور نسب البطالة إلى سوء تدبير موارد بلادهم، وضعف القيادة في الإمساك بزمام الأمور.
لماذا على مدار العقود الماضيه لم يتم حل مشكلة البطاله والسكن الخ.. واستغلال الثروة الماضية الكبيره للدوله وارتفاع سعر البترول من المسؤول عن تجميد حل مشكلة البطاله وعدم الجديه في حلها ؟؟ الفرصه التي ذهبت قد لا تعوض الى الابد .. #تجمع_العاطلين_السعوديين— kalid (@kalid34067907) August 3, 2020
وأظهرت بيانات رسمية سعودية نُشرت الخميس أن معدل البطالة بين السعوديين ظل عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ 19 عاما.
ويأتي ارتفاع معدل البطالة بالرغم من إجراءات الحكومة لزيادة وتيرة سعودة الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية.
هل الدولة عاجزه عن حل مشكلة البطالة!— أحمد بن سلطان (@as_2025) August 3, 2020
أو أنها لعبة كبار المسؤولين بالدولة العميقة؟!
والضحيه المواطن السعودي،
الفساد عندنا يبي له ألف سنه
حتى نكافحه ونعيش مثل البشر#تجمع_العاطلين_السعوديين
وتشير بيانات هيئة الإحصاء إلى أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية، التي جرى تدشينها قبل أكثر من عامين عقب وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، لم تحقق بعد نجاحا كبيرا في توفير فرص العمل أو تطوير الصناعات غير النفطية.
العاطل لا يكلف الحكومه ريال واحد— I can't breathe. (@YOSIF27284974) August 3, 2020
وهذا ما يسعون إليه.
الحكومه تنشر الخوف بالسجون
تعالوا نقلبها عليهم و نقول لهم
#اسجنوا_العاطلين_عشان_يعيشوا
افضحوهم بين دول العالم#تجمع_العاطلين_السعوديين
وتطمح وزارة الاقتصاد لخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6% عام 2020، وتستهدف المملكة في رؤيتها لعام 2030 خفض معدل البطالة إلى 7%.
نص الشعب بسطات بالشوارع حنا نعتبر من أغنى الدول النفطيه شوف دول الخليج الثانيه يطقطقون علينا نص الشعب شغال بسطات بالشارع يعني شحاذه من ورى التريلات ماطلعهم من بيوتهم ألا الفقر الله يعينهم وهم بأغنى دوله وضعنا مزري حسبنا الله ونعم الوكيل #تجمع_العاطلين_السعوديين— َ (@koxit7) August 3, 2020
لا يخلو بيت من عاطل على الاقل فكيف يتجاهل المسؤولين مشكلة جوهرية كهذه وبعد كورونا زادت الكارثة فلما لا نرى وزير العمل يخرج ويتكلم عن الخطة المتبعة لحل المشكلة لان مانراه طريق مُظلم فقط#تجمع_العاطلين_السعوديين— Robin (@robin2justice) August 3, 2020
نحن كنا نمتلك جميع المقومات للقضاء ع البطالة من مشاريع واستثمارات وميزانيات ضخمة لكن مشكلة البطالة لم تحل او تتحسن ع اقل تقدير لكننا افتقرنا الى قيادة عادلة غير جشعة تمتلك زمام الامور وقادرة ع تحمل المسؤولية #تجمع_العاطلين_السعوديين— Bo-jazzy Alahsaii (@Bojazzy) August 3, 2020