الاثنين 4 نوفمبر 2019 01:52
تجدد الاحتجاجات في لبنان بعد مسيرة دعم لعون
عاد المحتجون اللبنانيون مجددا إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد ساعات من تنظيم مسيرة ضخمة دعما للرئيس اللبناني ميشال عون.
التفاصيل
- مساء الأحد، غصت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت بآلاف المتظاهرين، تحت شعار "أحد الوحدة"، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات مطالبة بإسقاط النظام.
- الآلاف في ساحة الشهداء هتفوا بشعار "ارحل" متوجهين إلى الرئيس ميشال عون، اعتراضا على ما أسموه محاولة عون تنصيب نفسه وصيا على الحركة الاحتجاجية وسعيها ضد الفساد.
- المحتجون في وسط بيروت رددوا هتافات "كلن يعني كلن"، في إشارة إلى المطالبة برحيل كل النخبة الحاكمة التي يتهمونها بنهب الدولة ودفعها نحو أزمة.
- المحتجون دعوا إلى عصيان مدني وإضراب عام وقطع طرق الاثنين.
- بعض الطرق حول بيروت شهدت قطعا لطرق بحسب ما أظهر بث مباشر لقنوات محلية.
- المئات شاركوا في مسيرة انطلقت من المتحف الوطني إلى ساحة الشهداء المجاورة.
- فيما تتنوع مطالب المتظاهرين، يجمع معظمهم على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها.
- في مدينة طرابلس في شمال لبنان، احتشد الآلاف أيضاً ليل الأحد، في إطار مواصلة حراكهم والمطالبة بتسريع تشكيل حكومة.
- كما تظاهر المئات في مدينة صيدا الجنوبية، وفي مدينتي صور والنبطية وهما معقلان لحركة أمل وحزب الله.
بعبدا
- في وقت سابق الأحد تجمع الآلاف من أنصار عون بالقرب من القصر الرئاسي في بعبدا على مشارف بيروت حيث رفع البعض صورة للرئيس عون ولوحوا بالأعلام البرتقالية للتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس اللبناني.
- التظاهرة جاءت في الذكرى الثالثة لتولي عون منصب الرئاسة.
- هذه أكبر تظاهرة مضادة لموجة الاحتجاجات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول وتتضمن مطالبها الإطاحة بعون.
- في كلمة أمام الحشود نقلها التلفزيون، دعا عون "الجميع إلى الاتحاد" للقضاء على الفساد الذي وصفه بأنه "متجذر" في الدولة.
- الرئيس اللبناني رفض أن تكون هناك "ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة"، في إشارة إلى التظاهرات التي تعم البلاد، ودعا إلى توحيد الساحات قائلا "نحتاج إلى جهدكم، إلى ساحة مؤلفة منكم ومن الذين يتظاهرون للدفاع عن حقوقكم".
- عون قال إنه تم رسم "خارطة طريق مؤلفة من ثلاث نقاط: الفساد والاقتصاد والدولة المدنية" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
- على غرار الرئيس، دعا رئيس التيار جبران باسيل، وهو صهر عون ووزير الخارجية، إلى توحيد التظاهرات فقال "لسنا هنا لكي نناقض الناس (المحتجين) بل لكي نقويهم ونقف معهم ونكمل كلنا سويا".
- باسيل حذر من أن أمام لبنان "أياما صعبة وطويلة. كنا نسابق الزمن لكي نمنع الانهيار، ولكن الفساد والهدر والدين العام سبقونا".
- منذ انطلاق الاحتجاجات، لم تستثنِ هتافات وشعارات المتظاهرين زعيما أو مسؤولا، لا سيما باسيل.
- منتقدو باسيل يقولون إنه يتفرد بالقرار داخل مجلس الوزراء، مستفيدا من حصة وازنة لتياره ومن تحالفه مع حزب الله.
- على الرئيس عون إجراء مشاورات مع أعضاء البرلمان لتكليف شخص جديد برئاسة الحكومة بعد أن استقال رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء الماضي تحت ضغط الاحتجاجات العارمة التي لم يسبق لها مثيل في البلاد.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات