"تجاوز كل الحدود".. نشطاء يطالبون السعودية بوقف المطبع محمد سعود (فيديو)
وزار سعود إسرائيل والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويمارس نشاطا مكثفا ومستمرا عبر حسابه على تويتر للدعوة إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية، بما فيها السعودية، مع إسرائيل، إضافة إلى استضافته إسرائيليين بمنزله.
وعدّ المغردون أفعال سعود بأنها تُخالف سياسة المملكة التي لا تُقيم أي علاقات مع إسرائيل، كما تُسيء إلى سمعة السعودية والمجتمع الذي ما زال متمسكًا بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية.
وكان آخر نشاطات سعود التطبيعية، إشعاله "الشمعدان" بمنزله في الرياض مع صديق له يهودي احتفالًا بعيد "الحانوكا" اليهودي، ومكالمته الهاتفية المصورة مع نتنياهو قبل أيام خلال انعقاد انتخابات الليكود الحزب الحاكم في إسرائيل.
הלילה הדלקתי בהתרגשות את נרות החנוכה בריאד, היה מרגש, חבר שלי גבי הגיע מצרפת לבקר אותי, והדלקנו יחד, איזה יופי חג החנוכה.— محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 30, 2019
Tonight I excitedly lit the Chanukah candles, it was exciting, my friend Gabi came from France to visit me. What a beautiful Chanukah holiday. pic.twitter.com/PM04d7k1OR
وفسر مغردون استمرار سعود بأفعاله برضى الحكومة عنه لتهيئة الأجواء للتطبيع مع إسرائيل، مطالبين بنفيه خارج المملكة أو إنزال عقوبة عليه وفق القانون.
Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel— محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 26, 2019
@netanyahu pic.twitter.com/bKL2HMnRSz
وأكد النشطاء في تغريداتهم عبر وسم "#نطالب بايقاف محمد سعود" أن ما يقوم به سعود يستفز المجتمع السعودي بأكمله ويجرح مشاعر الفلسطينيين باستضافته "صهاينة" بمنزله.
إلى كل سعودي غيور على دينه وبلده ومسرى نبيه، هذا المعتوه المدعو (محمد سعود) تعدّى كل الحدود:— معالي الربراري (@Mrbrary) December 30, 2019
يستقبل صهاينة محتلين، ويحتفل ويرقص بأعيادهم، ويلتقي مع نتنياهو، ويزورهم كيانهم، ويتحدث كذباً باسم السعوديين !
لذلك عبّروا عن رفضكم له، وتبرئكم منه، عبر وسم:#نطالب_بايقاف_محمد_سعود pic.twitter.com/w6YDDEm2Le
#نطالب_بايقاف_محمد_سعود— محمد (@rc_S12) December 30, 2019
يقول الملك المؤسس عبدالعزيز (رحمه الله):
"لو ذهبت كل أملاكي وتوقف نسلي، لكان أسهل عليّ من أن أرى موطئ قدم لليهود".
واليوم هناك من يدّعي أنه سعودي، ويستقبل اليهود الصهاينة في بلادنا، ويريد أن يمكّن لهم موطئ قدم فيها !! pic.twitter.com/MtZ7r3O8Fx
نطالب بإقافة وطرده خارج المملكة ليذهب عند أحبائه الصهاينة ويتجنس بجنسيتهم ليعلم بعدها مدى كرههم للعرب والمسلمين #نطالب_بايقاف_محمد_سعود— ساره الخميسي # (@saraayyad1) December 30, 2019
يقوم هذا المتصهين علناً بمخالفة الدّين، وزيارة دولة الاحتلال الممنوع زيارتها، ويتواصل مع رئيسها ومسؤوليها !— 🇸🇦الواعي (@wa3i_2020) December 30, 2019
هذا الخائن أداة من أدوات الصهاينة لمحاولة تحقيق أحلامهم التوسّعية بإسرائيل الكبرى التي تصل حدودها إلى خيبر !#نطالب_بايقاف_محمد_سعود
في صلاتنا ندعو بالنصر لاهالي فلسطين وفي مدارسنا تجمع التبرعات لاهالي فلسطين المغلوب على امرهم وخادم الحرمين حفظه الله يكرر دائما قضيتنا الاولى فلسطين ويجي معتوه مهووس بالشهره ليستقبل اليهود في منزله بالرياض دون محاسبه نتمنى من الجهات المعنيه محاسبته فوراً— فـــهــد .م (@f_ro0oq) December 30, 2019
#نطالب_بايقاف_محمد_سعود pic.twitter.com/9usuEKgicH
#نطالب_بايقاف_محمد_سعود— 🎙ماجده بنت متعب (@MAJDA1mtb) December 30, 2019
كل من يتواطئ مع الكيان الصهيوني المحتل الذي اغتصب ونهب وشرد على مدار عقود يجب ان يعاقب عقاب الخيانه العظمى للوطن السلام لايعني أن انسى خطاب الملك فيصل السلام لايعني انني ابيع كرامتي بحجه التسامح السلام ان اقف مع الحق فلسطين ستبقى صاحبه حق إلى ان تعود حره pic.twitter.com/SnICKmf1rq
#نطالب_بايقاف_محمد_سعود بل معاقبته اشد العقاب لانه خائن لبلادنا وامتنا ولقضيتنا الاولى .— مها بنت #حلة_القصمان (@iGQSXJSSvRowyqq) December 30, 2019
#نطالب_بايقاف_محمد_سعود— 𝘼𝙇𝙄𝙔𝘼𝙉 𝘼𝙇𝙃𝙊𝙈𝘼𝘿𝙄 (@1430Aa) December 30, 2019
طالما لم يتم ايقافه حتى الان فهذا يعني موافقتهم على افعاله واعطاؤه الضوء الأخضر ... هناك خلل
#نطالب_بايقاف_محمد_سعود هذا الشخص مايمثلنا أبداً ؛ و أتمنى أشوف النيابه العامه تطبق عليه أشد العقوبات— فؤاد فلمبان (أبوسراج) (@abuseraj60) December 30, 2019
#نطالب_بايقاف_محمد_سعود— أ . خالد الاسعدي 🇸🇦 (@saloohi55) December 30, 2019
يتواصل مع الحكومة الاسرائلية
لا استبعد ان يكون جاسوس او عميل لليهود
يجب ان يحاسب