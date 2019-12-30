السعودية وإسرائيل
الاثنين 30 ديسمبر 2019 21:41

"تجاوز كل الحدود".. نشطاء يطالبون السعودية بوقف المطبع محمد سعود (فيديو)

المدون محمد سعود
مواقع التواصل
طالب مغردون سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، النيابة العامة والسلطات السعودية بإيقاف المدون محمد سعود، المعروف بتطبيعه مع إسرائيل.

وزار سعود إسرائيل والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويمارس نشاطا مكثفا ومستمرا عبر حسابه على تويتر للدعوة إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية، بما فيها السعودية، مع إسرائيل، إضافة إلى استضافته إسرائيليين بمنزله.

وعدّ المغردون أفعال سعود بأنها تُخالف سياسة المملكة التي لا تُقيم أي علاقات مع إسرائيل، كما تُسيء إلى سمعة السعودية والمجتمع الذي ما زال متمسكًا بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

وكان آخر نشاطات سعود التطبيعية، إشعاله "الشمعدان" بمنزله في الرياض مع صديق له يهودي احتفالًا بعيد "الحانوكا" اليهودي، ومكالمته الهاتفية المصورة مع نتنياهو قبل أيام خلال انعقاد انتخابات الليكود الحزب الحاكم في إسرائيل.

وفسر مغردون استمرار سعود بأفعاله برضى الحكومة عنه لتهيئة الأجواء للتطبيع مع إسرائيل، مطالبين بنفيه خارج المملكة أو إنزال عقوبة عليه وفق القانون.

وأكد النشطاء في تغريداتهم عبر وسم "#نطالب بايقاف محمد سعود" أن ما يقوم به سعود يستفز المجتمع السعودي بأكمله ويجرح مشاعر الفلسطينيين باستضافته "صهاينة" بمنزله.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
السعودية
إسرائيل
تطبيع

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