فيروس كورونا
الأربعاء 15 أبريل 2020 17:46

تبرعات أم بيع.. ما حقيقة شحنة الملابس الطبية المصرية إلى بريطانيا؟

سبق أن أرسلت مصر مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا
مواقع التواصل
شكر وزير التجارة البريطاني جريج هاندز، في حسابه على موقع تويتر، مصر بعد توريدها شحنة ملابس طبية إلى بريطانيا.

ولاقت التغريدة هجوما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة في ظل نقص الكمامات والمستلزمات الطبية في السوق المحلي.

وتخوف بريطانيون من جودة المواد التي تم توريدها للأطباء، بينما شارك آخرون التغريدة بعبارات ممتنة لمصر.

والشحنة المصرية عبارة عن ملابس طبية واقية من مصر إلى المملكة المتحدة لمساعدة الأطباء والممرضات البريطانيين على معالجة مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الوزير البريطاني، الإثنين، عن امتنانه لهذه الخطوة في أعقاب عدة مكالمات مع السفير البريطاني في مصر والاتصالات عبر وزارة التجارة الدولية البريطانية، لكي يتم إرسال الملابس الطبية الواقية، واختتم تغريدته قائلا: "شكرا مصر".
وردا على سؤال من أحد المتابعين كتب هاندز: "هذه ليست مساعدات. فهذه الملابس الطبية تم تصنيعها في مصر وقد اشتريناها ونحن نعرب عن الامتنان لأن المصريين سمحوا بالتصدير في هذا الوقت".

وقالت وسائل إعلام إن هذه الملابس صممت على نحو مقاوم لامتصاص السوائل والرزاز الذي من الممكن أن يتسبب في نقل الفيروس من المصابين إلى الأطباء، وبذلك تلبي حاجة الأطباء البريطانيين العاجلة إلى معدات الحماية الشخصية.
وسبق أن أرسلت مصر مساعدات على هيئة مستلزمات طبية، إلى الصين وإيطاليا، لمساعدتهم على مواجهة وباء كورونا المستجد، على الرغم من شكاوى الأطباء والمواطنين من تناقص احتياطي وزارة الصحة المصرية من المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة انتشار الفيروس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتشرت الصورة المرفقة وخبر تبرع مصر لبريطانيا بمعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا، والحقيقة أن الشحنة التي أعلنت عنها بريطانيا يوم ١٣ ابريل هي ناتجة عن بيع وشراء وليس تبرعات مصرية. الحقيقة نقدمها في النقاط التالية: ١- مصدر الخبر هو جريج هاندس وزير الدولة في وزارة التنمية الدولية البريطانية والذي كتب على تويتر: أخبار جيدة بشأن أدوات الحماية الشخصية (التي تستخدمها الطواقم الطبية). كمية كبيرة من الملابس الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة وذلك بعد العديد من المكالمات مع السفير المصري ومشاركة كثيفة من السفارة والسفير البريطاني في مصر ووزارة التجارة البريطانية. واختتم تغيردته قائلا “شكرا مصر”. وردا على سؤال أحد المتابعين كتب هاندس: “هذه ليست مساعدات. فهذه الملابس الطبية تم تصنيعها في مصر وقد اشتريناها ونحن نعرب عن الامتنان لأن المصريين سمحوا بالتصدير في هذا الوقت” ٢- بريطانيا تحصل على تبرعات فعلا لمواجهة كورونا وقد تم تكليف اللورد فيلدمان الرئيس السابق لحزب المحافظين بتنسيق استقبال التبرعات من القطاع الخاص. ومن بين التبرعات التي حصلت عليها بريطانيا: قدمت شركة هواوي للهواتف المحمولة بريطانيا خمسة ملايين قناع طبي وعد الملياردير الصيني رتشارد ليو بتقديم ستمائة ألف قفاز طبي وخمسين جهاز تنفس صناعي وخمسة ملايين قناع. (كان لافتا أن الشركات الصينية تتنافس في تقديم الدعم للقطاع الطبي في بريطانيا فيما يبدو محاولة لاحتواء الغضب ضد الصين حيث تواجه اتهامات بالمسؤولية عن انتشار الفيروس). شركة ايرباص قدمت ٤٠٠ ألف قناع طبي تركيا قدمت ٢٥٠ ألف قطعة من أدوات السلامة الشخصية لهيئة الصحة العامة https://twitter.com/RoyalAirForce/status/1249020386236346368?s=20 ٣- بريطانيا ليست في موقف كارثي (حتى الآن) كما يتصور البعض، فهي تقدم معونات أيضا ومنها الأمثلة التالية: - الحكومة قررت دعم الجمعيات الخيرية البريطانية التي تساعد في مكافحة الفيروس بحوالي مليار دولار https://www.gov.uk/government/news/chancellor-sets-out-extra-750-million-coronavirus-funding-for-frontline-charities خصصت حوالي ٢٥٠ مليون دولار لدعم الدول النامية في مواجهة كورونا. https://www.bbc.co.uk/news/uk-52258449 تبرعت بحوالي ٢٥٠ مليون دولار لتسريع عمليات البحث عن لقاح https://www.forbes.com/sites/oliverwilliams1/2020/03/27/uk-makes-worlds-largest-donation-to-find-a-coronavirus-vaccine/#7d50bde45d86 #كافح_الهري #٣٠_فبراير

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المصدر
الجزيرة مباشر
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فيروس كورونا

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