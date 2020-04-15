تبرعات أم بيع.. ما حقيقة شحنة الملابس الطبية المصرية إلى بريطانيا؟
ولاقت التغريدة هجوما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة في ظل نقص الكمامات والمستلزمات الطبية في السوق المحلي.
وتخوف بريطانيون من جودة المواد التي تم توريدها للأطباء، بينما شارك آخرون التغريدة بعبارات ممتنة لمصر.
والشحنة المصرية عبارة عن ملابس طبية واقية من مصر إلى المملكة المتحدة لمساعدة الأطباء والممرضات البريطانيين على معالجة مرضى فيروس كورونا المستجد.
Good PPE news - after a number of calls with the Egyptian Ambassador & lots of engagement by @GeoffreyDAdams and @UKinEgypt & @tradegovuk teams, a large number of medical gowns are on their way to the U.K. - thank you, Egypt! pic.twitter.com/f7YN6UcxAn— Greg Hands #StayHomeSaveLives (@GregHands) April 13, 2020
وأعرب الوزير البريطاني، الإثنين، عن امتنانه لهذه الخطوة في أعقاب عدة مكالمات مع السفير البريطاني في مصر والاتصالات عبر وزارة التجارة الدولية البريطانية، لكي يتم إرسال الملابس الطبية الواقية، واختتم تغريدته قائلا: "شكرا مصر".
وردا على سؤال من أحد المتابعين كتب هاندز: "هذه ليست مساعدات. فهذه الملابس الطبية تم تصنيعها في مصر وقد اشتريناها ونحن نعرب عن الامتنان لأن المصريين سمحوا بالتصدير في هذا الوقت".
It isn’t “aid” from Egypt. The gowns are manufactured there, we have purchased them, and we are grateful for the Egyptians to allow their export at this time.— Greg Hands #StayHomeSaveLives (@GregHands) April 13, 2020
وقالت وسائل إعلام إن هذه الملابس صممت على نحو مقاوم لامتصاص السوائل والرزاز الذي من الممكن أن يتسبب في نقل الفيروس من المصابين إلى الأطباء، وبذلك تلبي حاجة الأطباء البريطانيين العاجلة إلى معدات الحماية الشخصية.
وسبق أن أرسلت مصر مساعدات على هيئة مستلزمات طبية، إلى الصين وإيطاليا، لمساعدتهم على مواجهة وباء كورونا المستجد، على الرغم من شكاوى الأطباء والمواطنين من تناقص احتياطي وزارة الصحة المصرية من المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة انتشار الفيروس.
انتشرت الصورة المرفقة وخبر تبرع مصر لبريطانيا بمعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا، والحقيقة أن الشحنة التي أعلنت عنها بريطانيا يوم ١٣ ابريل هي ناتجة عن بيع وشراء وليس تبرعات مصرية. الحقيقة نقدمها في النقاط التالية: ١- مصدر الخبر هو جريج هاندس وزير الدولة في وزارة التنمية الدولية البريطانية والذي كتب على تويتر: أخبار جيدة بشأن أدوات الحماية الشخصية (التي تستخدمها الطواقم الطبية). كمية كبيرة من الملابس الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة وذلك بعد العديد من المكالمات مع السفير المصري ومشاركة كثيفة من السفارة والسفير البريطاني في مصر ووزارة التجارة البريطانية. واختتم تغيردته قائلا “شكرا مصر”. وردا على سؤال أحد المتابعين كتب هاندس: “هذه ليست مساعدات. فهذه الملابس الطبية تم تصنيعها في مصر وقد اشتريناها ونحن نعرب عن الامتنان لأن المصريين سمحوا بالتصدير في هذا الوقت” ٢- بريطانيا تحصل على تبرعات فعلا لمواجهة كورونا وقد تم تكليف اللورد فيلدمان الرئيس السابق لحزب المحافظين بتنسيق استقبال التبرعات من القطاع الخاص. ومن بين التبرعات التي حصلت عليها بريطانيا: قدمت شركة هواوي للهواتف المحمولة بريطانيا خمسة ملايين قناع طبي وعد الملياردير الصيني رتشارد ليو بتقديم ستمائة ألف قفاز طبي وخمسين جهاز تنفس صناعي وخمسة ملايين قناع. (كان لافتا أن الشركات الصينية تتنافس في تقديم الدعم للقطاع الطبي في بريطانيا فيما يبدو محاولة لاحتواء الغضب ضد الصين حيث تواجه اتهامات بالمسؤولية عن انتشار الفيروس). شركة ايرباص قدمت ٤٠٠ ألف قناع طبي تركيا قدمت ٢٥٠ ألف قطعة من أدوات السلامة الشخصية لهيئة الصحة العامة https://twitter.com/RoyalAirForce/status/1249020386236346368?s=20 ٣- بريطانيا ليست في موقف كارثي (حتى الآن) كما يتصور البعض، فهي تقدم معونات أيضا ومنها الأمثلة التالية: - الحكومة قررت دعم الجمعيات الخيرية البريطانية التي تساعد في مكافحة الفيروس بحوالي مليار دولار https://www.gov.uk/government/news/chancellor-sets-out-extra-750-million-coronavirus-funding-for-frontline-charities خصصت حوالي ٢٥٠ مليون دولار لدعم الدول النامية في مواجهة كورونا. https://www.bbc.co.uk/news/uk-52258449 تبرعت بحوالي ٢٥٠ مليون دولار لتسريع عمليات البحث عن لقاح https://www.forbes.com/sites/oliverwilliams1/2020/03/27/uk-makes-worlds-largest-donation-to-find-a-coronavirus-vaccine/#7d50bde45d86 #كافح_الهري #٣٠_فبراير
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مش لاقي كمامات N95 تماما ولا حتي العاديه بفلوسي ومافيش ويقولك بنوزع عالشعب طب انا اهو في القاهره من بدري مشوفتش معزه بتوزع حتي فين حب مصر والاتوبيسات والوجبات دانتوا هتاكلوا ضرب 🇪🇬✌️#كورونا— ملك تيران وصنافير⚓️🔥 (@thekingofegypt9) April 14, 2020
وفي هذا العام حل بالعالم الوباء فبدل أحوال العباد والبلاد، وتصارعت الممالك العظام على بضع كمامات، وقامت مصر بإرسال المساعدات الطبية إلى أهل الصين وإيطاليا وإنجلترا حتى قال ملوك البلاد لبعضهم : "عليكم بمصر فإنها تعطي عطاء اللي ميعرفش إن فيه وباء الله وكيل".— Mohamed Roshdy (@_Resha210) April 14, 2020
بريطانيا يا ستي شبطانة في شحنة كمامات و مواد طبية من مصر!!— Ekram Koriyem (@EkramKoriyem) April 14, 2020
مش عارف أنا الدول النامية اللي زي بريطانيا و أمريكا دول هيعتمدوا على نفسهم إمتى 😂😂😂 @abosaher2017
أبحث عن كمامات فى الصيدليات و منافذ القوات المسلحة فى شبرا مصر و شبرا الخيمة على مدار 4ساعات .... ما فيش للأسف !!!— الشاعر / وحيد وصفى (@waheedwasfi) April 14, 2020
"رشوى على هيئة مساعدات"— غادة نجيب // ام ثائر (@dooo7nagib) April 14, 2020
بعدمساعدات ايطاليا
السيسي يرسل مساعدات طبية ضخمة لبريطانياف الوقت الل مستشفيات مصر تعانى من نقص شديدف مستلزمات الوقاية
وأطباء مصر مش لاقين كمامات
رشوى لارضاء الغرب
السيسي بيقدم السبت عشان يلاقي تطنيش عن مصايبه ومساندة لحكمة طول السنه#رشاوى_طبية#كورونا pic.twitter.com/gwbTDhqStP
بعد تبرع حكومتنا بالمستلزمات الطبية لبريطانيا فإن أولوية الحصول علي الماسكات :— أحمد ماهر‿ العگيدي‿ (@3kaidy) April 14, 2020
1- حكومة إيطاليا الشقيقة "مرتين"
2- حكومة الصين الشقيقة
3- الجهاز الطبي في مشفي رفيق الحريري
4- حكومة بريطانيا الشقيقة
5- ضباط وأفراد قواتنا المسلحة
6- رواد مترو الأنفاق في بعض المحطات أثناء التصوير!
لابد ان يخرج رئيس الوزراء ليجيب علي اسئله تتردد بقوه مثل مثل هل صحيح اننا تتبرع بمستلزمات طبيه او نبيع مستلزمات طبيه الي دول اخري ولدينا نقص في تلك المستلزمات ؟ وما هي الاجراءات التي يتم اتخاذها لتوفيرها ؟ وما هي الاجراءات التي يتم اتخاذها لحمايه الطواقم الطبيه .الإفصاح مهم.— Negad El Borai (@negadelborai) April 14, 2020
صباح كل يوم أبكي حتى تبتل لحيتي ..— خالد عبد الآخر (@7esabraqm2011) April 14, 2020
و أنا أتأمل كيف أن لنظام #السيسي قلباً رقيقاً مرهف الحس إلى هذا الحد:
لم يتحمل أن يرى معاناة الشعوب الطيبة في #إيطاليا و #الصين و #إسبانيا و #أمريكا و #بريطانيا دون أن يسعفها بمساعداته.
أما شعب #إيران "الشرير" .. فلا يستحق أي مساعدة طبعاً. pic.twitter.com/5LlbHWGXTz