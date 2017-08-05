بريطانيا
السبت 5 أغسطس 2017 00:34

تبرئة ضباط شرطة بريطانيين بعد تصويرهم مصطافين عراة

رويترز
برأت محكمة بريطانية الجمعة أربعة ضباط شرطة من تهمة سوء السلوك في العمل بعد قيامهم بتصوير مصطافين عراة وزوجين يمارسان الجنس من طائرة هليكوبتر في مناسبتين مختلفتين.

ونفى الأربعة وهم من شرطة ساوث يوركشاير الاتهامات الموجهة إليهم.

وقال الادعاء إن الضباط صوروا اثنين من العراة في مخيم وأما وابنتها تتشمسان عاريتين، كما صوروا زوجين يمارسان الجنس في حديقتهما من الطائرة الهليكوبتر التابعة للشرطة في عامي 2007 و2008.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الأم التي جرى تصويرها مع ابنتها أبلغت المحكمة أن تصرفات الطاقم الأمني "انتهاك كامل وصارخ" لخصوصيتها.

وقالت الشرطة إنها ستواصل إجراءاتها الداخلية بحق الضباط برغم تبرئة المحكمة لهم.

المصدر
رويترز
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