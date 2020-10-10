أذربيجان وأرمينيا
السبت 10 أكتوبر 2020 13:10

تبادل الأسرى وجثث القتلى.. أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف إطلاق النار في كاراباخ

وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا خلال المحادثات الأخيرة في موسكو حول وقف إطلاق النار
رويترز
اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ، بدءا من الساعة 12 من ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها، فجر السبت، أن "أذربيجان وأرمينيا، ستباشران وبوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، مفاوضات موضوعية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن".

وأكد الطرفان البدء في تبادل الأسرى وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كاراباخ، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

في سياق متصل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه "سيتم التوافق بين طرفي النزاع في كاراباخ على حيثيات الاتفاق وبشكل دقيق".

وجاء الاتفاق بين الطرفين في أعقاب دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطراف النزاع في إقليم كاراباخ الأذري المحتل من قبل أرمينيا إلى وقف القتال لأسباب إنسانية.

وأكد بيان صدر عن الكرملين، أن بوتين أجرى سلسلة من المحادثات الهاتفية مع الرئيس الأذري إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأشار بوتين إلى "ضرورة وقف الاشتباكات في المنطقة من أجل تبادل الأسرى وجثث القتلى".

ونجح الجيش الأذري خلال الأيام الأخيرة في شن هجمات أدت إلى استعادة السيطرة على عدة مناطق في إقليم كاراباخ.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باخ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

المصدر
وكالات

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