فيروس كورونا
الاثنين 25 مايو 2020 21:02

تايلند تختبر لقاحا لفيروس كورونا على القردة

باحثة في تايلاند تجري اختبارات على لقاح جديد لفيروس كورونا
باحثة في تايلاند تجري اختبارات على لقاح جديد لفيروس كورونا
غيتي
قال باحثون، الإثنين، إن تايلند بدأت اختبارات على قرود المكاك بهدف إنتاج لقاح بديل أرخص كلفة لفيروس كورونا تأمل بأن يكون جاهزا بحلول العام 2021.

وقالت د.سوشيندا مالايفيتجنوند مدير المركز القومي لبحوث الرئيسيات في تايلند الذي أشرف على حقن لقاح يوم السبت لمجموعة أولية من 13 قردا، إنها تأمل في أن يكون لقاح "صنع في تايلاند" أرخص من دواء أوربي أو أمريكي.

وأوضح باحثون أن مرحلة الاختبار على قرود المكاك جاءت بعد نجاح التجارب على الفئران.

ويعمل هؤلاء بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة باستخدام تقنية جديدة تعتمد نوعا من المواد الجينية التي لم تستخدم من قبل لصنع لقاح.

وتتمثل العملية بحقن سلسلة من المواد الوراثية الفيروسية لتحفيز الاستجابة المناعية من خلال إنتاج البروتينات التي تعمل ضد الفيروس.

وقال الدكتور كيات روكسرونغثام رئيس مركز شولا للبحوث المرتبطة باللقاحات في جامعة شولالونغكورن إنه إذا سارت الاختبارات على قرود المكاك بشكل جيد، من المفترض أن تبدأ التجارب البشرية في أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد حاليا أكثر من 100 لقاح محتمل في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، ثمانية منها على الأقل في مرحلة التجارب السريرية على البشر.

وقاد الطليعة في هذا المجال باحثون في جامعة أكسفورد إذ بدأوا التجارب السريرية الشهر الماضي على نسخة من الفيروس يسبب التهابات لدى الشمبانزي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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