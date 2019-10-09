الأربعاء 9 أكتوبر 2019 10:16
تأهب واستعدادات لعملية تركية شرق الفرات.. هل اقتربت ساعة الصفر؟
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن قوات بلاده بصدد عبور الحدود، مع مقاتلي المعارضة السورية، في مؤشر على قرب العملية العسكرية في شرق الفرات بالشمال السوري.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الثلاثاء، إن مسؤولين أمريكيين يتوقعون بدء المعارك شمال سوريا، خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي رفيع، قوله إن مسؤولين أتراكًا أكدوا للسفارة الأمريكية في أنقرة، بدء العملية العسكرية التركية خلال يوم واحد.
جاء ذلك في وقت، أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية، سحب جنودها عن مسار العملية العسكرية التركية، لضمان سلامتهم.
وواصلت تركيا أمس استعداداتها الميدانية للعملية، بإرسال تعزيزات عسكرية جديدة، إلى حدودها مع سوريا.
The Turkish military, together with the Free Syrian Army, will cross the Turkish-Syrian border shortly.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2019
YPG militants have two options: They can defect or we will have stop them from disrupting our counter-ISIS efforts.https://t.co/vQByIUQHQB
حالة ترقب
- فخر الدين ألتون، قال في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، إن "وحدات الشعب الكردية أمامها خيارين: إما الانشقاق أو سنمنعهم من تعطيل جهودنا للتصدي لتنظيم الدولة".
- ألتون دعا العالم لدعم خطة تركيا في شمال شرق سوريا، قائلًا إن نجاحها سيكون في مصلحة الجميع.
- ألتون أكد في مقال له بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن تركيا ليس لها هدف سوى القضاء على التهديد المحدق بمواطنيها منذ أمد طويل.
- المسؤول التركي أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وافق على نقل قيادة العمليات ضد تنظيم الدولة، لصالح تركيا.
- ألتون أضاف أن إقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات، سيمنح مليوني لاجئ فرصة العودة لديارهم.
- يسود الترقب والانتظار ما يطلق عليه ناشطون ساعة الصفر، لبدء عملية تركيا ضد وحدات الحماية الكردية، التي عززت تواجدها شمالاً تحسباً لأية هجوم.
تحول الولاءات
- المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان، نفى ادعاءات حول عدم استشارة ترمب للبنتاغون، بخصوص قرار سحب الجنود من شمال سوريا.
- هوفمان قال إن بلاده لا تزال متمسكة بموقفها في أن أفضل طريقة لضمان الاستقرار هي إقامة منطقة آمنة في سوريا.
- في وقت سابق، أعلن ترمب انسحاب 50 جنديًا أمريكيًا من المنطقة التي من المحتمل أن تنفذ فيها تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا.
- وحدات الحماية الكردية نددت بما اعتبرته تحول السياسة الأمريكية في سوريا، ووصفته بأنه "طعنة من الظهر".
- ترمب نفى تخليه عن القوات الكردية، لكنه أشاد بتركيا كشريك تجاري وعضو في حلف شمال الأطلسي، بعد ساعات من تهديده بتدمير اقتصادها في حال تجاوزت الحدود.
- السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريس كونز، دعيا إلى عقد اجتماع سري في الكونغرس، لبحث قرار الرئيس ترمب الانسحاب من شمال سوريا.
- غراهام وكونز وجها رسالة، مفادها أن قرار الانسحاب، سيكون له نتائج جدية على المصالح الاستراتيجية الأمريكية.
- الرسالة ذكرت أن القرار الأمريكي، يقوي تركيا وروسيا وإيران، ويقلل تأثير واشنطن في المنطقة.
حشود عسكرية
- المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية الكردية، مصطفى بالي، قال إن الحشود التركية على الحدود مستمرة، متوقعًا بدء الهجوم في وقت قريب.
- تزامنت الحشود التركية مع تعزيزات للمعارضة السورية، لدعم العملية المرتقبة لأنقرة.
- مساء الثلاثاء، توجهت تعزيزات عسكرية لفصائل سورية معارضة، من ولاية كليس التركية إلى ولاية غازي عنتاب المجاورة، في طريقها إلى شانلي أورفة.
- وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم إدريس، ذكر في تصريح للجزيرة أن "الجيش الوطني" التابع للمعارضة السورية، أتم استعداداته "لمعركة شرق الفرات".
- إدريس أردف أن مقاتليه بانتظار ساعة الصفر، بعد الخطط والتوجيهات، لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.
- كان الائتلاف الوطني السوري المعارض، قد أكد في بيان له، التزامه بمحاربة الإرهاب في سوريا، والعمل مع شركائه في تركيا، لإنهاء ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية وإعادة الأراضي والمدن التي تسيطر عليها.
النظام السوري يهدد
- في المقابل، قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، إن دمشق ستدافع عن كل الأراضي السورية إذا شنت تركيا أي عملية عسكرية في شمال سوريا.
- أضاف المقداد في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري، أن ما وصفها بالمليشيات الكردية خسرت كل شيء، وعليها ألا تخسر نفسها.
- الصحيفة ذكرت أن قوات النظام لا تزال تنتشر في المناطق الخاضعة لها في ريف منبج شمال سوريا، وأنها لم تتحرك من مواقعها ولم تتلق أي تعليمات جديدة.
- خلفيات
- صادق البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام.
- الرئاسة التركية قدمت، الإثنين، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق.
- الجيش الوطني الحر السوري دفع بأعداد كبيرة من العناصر والآليات المدرعة من مناطق سيطرته شمالي سوريا، إلى خطوط الجبهة مع مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية.
- السبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد "الإرهابيين" في شرق الفرات شمالي سوريا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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