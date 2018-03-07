القمة العربية
الأربعاء 7 مارس 2018 22:58

تأجيل القمة العربية المقررة بالرياض إلى أبريل

جلسة طارئة سابقة لجامعة الدول العربية
جلسة طارئة سابقة لجامعة الدول العربية
رويترز
أعلنت السعودية تأجيل القمة العربية المقبلة المقررعقدها في الرياض من موعدها الأصلي في أواخر مارس/ آذار الجاري إلى شهر ابريل/ نيسان المقبل.

وقال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد القطان، الذي تتولى بلاده رئاسة القمة المقبلة، إن السعودية أرجأت القمة نظرا لتضارب الموعد الأصلي مع الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف القطان أن هناك مشاورات تجري حاليًا بين الدول العربية، لتحديد تاريخ انعقاد القمة.

وأوضح الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع احمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بعدما ترأس اجتماعا للجامعة، أن القمة كان مقررًا إجراؤها أواخر مارس/ آذار الجاري كما جرت العادة، غير أن إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر استدعى اقتراح موعد آخر.

وأضاف "تم اقتراح موعد آخر لم يتناسب مع الأردن، والآن هناك مشاورات تجرى لتحديد موعد في أبريل المقبل". ولم يوضح القطان الأسباب التي دفعت الأردن للتحفظ على الموعد الآخر.

وتسلّم الوزير السعودي أحمد القطان، رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري خلفًا لجمهورية جيبوتي.

وسبق أن واجهت القمم العربية السابقة تأجيلات مشابهة، أبرزها قمة موريتانيا 2016، حيث كان مقررا لها الانعقاد في مارس/آذار وتأجلت إلى أبريل/ نيسان، ثم يوليو/ تموز من العام نفسه.

المصدر
رويترز
الأناضول
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السعودية
الجامعة العربية
أحمد القطان
أحمد أبو الغيط

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