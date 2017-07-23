الأزمة الخليجية
الأحد 23 يوليو 2017 09:58

"بي إن سبورت" تعود للعمل في الإمارات بعد توقف 5 أسابيع

أفادت شركتا الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الإماراتيتان، السبت، عودة قنوات "بي إن" الرياضية القطرية إلى الإمارات، بعد توقف 5 أسابيع متتالية.

وقالت الشركتان في رسائل نصية للعملاء عبر الهاتف، إن قنوات "بي إن سبورتس" أصبحت متاحة مجدداً.

وذكرت شركة "دو" في رسالة لعملائها "نحيطكم علماً أنه بدءاً من 22 يوليو/ تموز 2017 ستتوفر باقة (بي إن) للمشتركين، وسيتم تطبيق الرسوم العادية خلال توفر الخدمة على أن تخضع الباقة للمراجعة المستمرة".

وقررت الإمارات منتصف يونيو/ حزيران الماضي، إيقاف بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة بقنوات "بي إن" الرياضية القطرية، داخل الأسواق الإماراتية، في أعقاب قيام السلطات السعودية والبحرينية بنفس الخطوة.

وحسبما رصدت وكالة "الأناضول"، عادت مجموعة القنوات القطرية إلى الباقات التلفزيونية لمستخدمي الشركتين (اتصالات ودو) اعتباراً من مساء الجمعة وصباح السبت.

وفي 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

يشار إلى أن قنوات "بي إن الرياضية"، لديها الحقوق الحصرية للعديد من البطولات العالمية والقارية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

المصدر
الأناضول
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بي إن سبورتس
قطر
الإمارات
الأزمة الخليجية
قطع العلاقات مع قطر

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