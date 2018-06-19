كأس العالم 2018
الثلاثاء 19 يونيو 2018 18:41

بي إن سبورتس تبث مباراة مصر وروسيا على القناة المفتوحة

أعلنت قنوات بي إن سبورتس أن مباراة مصر وروسيا في كأس العالم ستبث على القناة المفتوحة.

جاء ذلك ضمن جدول البث للمباريات اليوم الثلاثاء على موقع بي إن سبورتس، إذ يواجه المنتخب المصري نظيره الروسي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وكانت شبكة بي إن سبورتس قد أعلنت أنها ستبث 22 مباراة من نهائيات كأس العالم مجانا على القنوات المفتوحة غير المشفرة.

و"بي إن سبورتس" هي المالك الحصري لحقوق البث التلفزيوني لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدمت بي إن سبورتس بعدد من الشكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب قرصنة بعض المباريات وبثها بشكل غير قانوني.

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم هي مصر والمغرب وتونس، إضافة إلى السعودية التي خسرت المباراة الافتتاحية أمام روسيا بـ 5 أهداف نظيفة.

وخسر المنتخب المصري أمام أورغواي بهدف قاتل في الدقيقة 89 من وقت المباراة، في ظل غياب نجم الفريق محمد صلاح الذي يتوقع أن يشارك أمام روسيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
كأس العالم
مصر
روسيا
كأس العالم 2018
المونديال
كرة القدم
بي إن سبورتس
مباراة مصر وروسيا
محمد صلاح

اقرأ أيضا

Thumbnail
ألمانيا: دعوات لحرمان لاعبين من المشاركة في المونديال بسبب أردوغان
Thumbnail
شاهد: اليابان تنتزع انتصارا تاريخيا من كولومبيا في المونديال

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم