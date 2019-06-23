بيونغ يانغ: كيم تلقى رسالة من الرئيس ترمب "مضمونها ممتاز"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وزعيم كوريا الشمالية-كيم جونغ في قمة هانوي رويترز

تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب على إثرها عن "ارتياحه لـ"مضمونها الممتاز".

كيم سينظر مليا في المضمون المثير للاهتمام: أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسوف يعكف على دراسة مضمونها.

وكالة الأنباء الرسمية، أوضحت الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأعرب عن ارتياحه لمضمونها الممتاز.

لم تذكر الوكالة الرسمية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، تفاصيل عن الرسالة لكنها قالت إن الزعيم الكوري الشمالي" قال إنه سينظر مليا في المضمون المثير للاهتمام". الصين وكوريا الشمالية: كان الزعيم الكوري الشمالي استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ يومي الخميس والجمعة في زيارة ارتدت طابعا رمزيا كبيرا، في وقت وصلت فيه محادثات كل منهما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى طريق مسدود.

الزعيم الكوري الشمالي، قال لضيفه إن زيارته كانت فرصة لإظهار "ثبات وقوة الصداقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والصين للعالم" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

الوكالة، أوضحت أنه في وقت "تجري تحولات خطيرة ومعقدة في الأوضاع الدولية والإقليمية" وافق كيم وشي على "تعزيز الاتصالات الاستراتيجية الوثيقة" والدفع بـ"مصالحهما المشتركة".

وصلت المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود بعد انهيار القمة الثانية بين كيم وترمب في هانوي في فبراير/ شباط، بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن تخفيف العقوبات وما يمكن لكوريا الشمالية التخلي عنه في المقابل.

لكن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تورد التصريحات التي نقلها التلفزيون الرسمي الصيني عن كيم الذي قال إنه "مستعد للتحلي بالصبر" في المحادثات مع الولايات المتحدة لكنه يريد من "الأطراف المعنية" أن تلاقيه في منتصف الطريق. الرئيس الصيني (يمين) مع زعيم كوريا الشمالية