بيونغ يانغ بدأت تفكيك موقع لإطلاق صواريخ نووية

صورة توضح تفكيك كوريا الشمالية منشآت في موقع تجارب 38 North

بدأت كوريا الشمالية تفكيك موقع لإطلاق الصواريخ، ما يمكن أن يمثل نتيجة أولى للقمة التاريخية في يونيو/حزيران الماضي، بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

صواريخ "سوهاي": مركز أبحاث "38 نورث" مقره ستيمسون في واشنطن، ذكر الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت بدء كوريا الشمالية تفكيك منشآت رئيسية في موقع لتطوير محركات الصواريخ الباليتسية .

مركز "38 نورث" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أورد أن صورًا التقطتها شركة "ديجيتال غلوب" بالأقمار الصناعية لموقع سوهاي لإطلاق الصواريخ يومي 20 و22 يوليو/تموز تظهر أن المبنى الذي يتم فيه تجميع الصواريخ قبل وضعها على المنصة قد بدأ تفكيكه .

جرى أيضًا تفكيك جزئي لموقع تجارب لمفاعلات الصواريخ مع أن منشآت أخرى أحدث في القاعدة الواقعة على بعد 200 كيلو متر شمال غرب بيونغ يانغ لا تزال كما هي .

كوريا الشمالية كانت قد استخدمت موقع سوهاي لاختبار صواريخ بهدف وضع أقمار اصطناعية في المدار . إلا أن صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية يمكن بسهولة استخدامها لنقل شحنات أخرى خصوصًا رؤوسًا نووية، وكانت تجارب إطلاق الأقمار الصناعية أثارت قلق الأسرة الدولية . (38 North) خطوة لنزع السلاح النووي جوزف برموديز الخبير لدى "38 نورث"، اعتبر أن بدء التفكيك يشكل تقدمًا "مهمًا" نحو التزام الزعيم الكوري الشمالي بالتعهدات التي قام بها خلال قمته مع الرئيس الأمريكي في سنغافورة في 12 يونيو/حزيران.

برموديز تابع "بما انه يُشتبه بأن موقع سوهاي لعب دورًا مهما في تطوير التكنولوجيا لبرنامج الصواريخ البالستية العابرة للقارات لدى الشمال، فان هذه الجهود تظهر أن كوريا الشمالية تريد تعزيز الثقة".

جيني تاون، مديرة مركز 38 نورث، قالت إن العمل في "سوهاي" قد يكون خطوة مهمة للحفاظ على استمرار المفاوضات.

جيني أضافت "قد يعني ذلك (وهذا احتمال بعيد) أن كوريا الشمالية مستعدة أيضا للتخلي عن إطلاق الأقمار الصناعية في الوقت الحالي فضلا عن التجارب النووية والصاروخية. هذا التمييز وسبق وعرقل العملية الدبلوماسية".

لكن مسؤولًا عسكريًا أمريكيًا قال لـ"فرانس برس" إن البنتاغون لا يراقب موقع سوهاي بشكل خاص مضيفًا "لسنا نرصده".

مسؤول كوري جنوبي، قال الثلاثاء، إن البيت الأزرق الرئاسي أطلع على تفاصيل تفكيك الموقع استنادا إلى معلومات مخابرات من الحكومة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) فإن نام جوان-بيو نائب مدير مكتب الأمن القومي في الجنوب قال "هذا أفضل من لا شيء... ويبدو أنهم يتحركون خطوة بخطوة نحو نزع السلاح النووي". (38 North) تعهدات بيونغ يانغ يأتي تقرير (38 نورث) وسط تساؤلات متزايدة حول استعداد كوريا الشمالية للوفاء بالتعهدات التي قطعها كيم في القمة، لاسيما العمل على نزع السلاح النووي.

ترمب قال خلال مؤتمر صحفي بعد قمته الأولى من نوعها مع كيم في 12 يونيو/حزيران، إن كيم تعهد بأنه سيدمر قريبًا موقعًا كبيرًا للاختبارات الصاروخية، ولم يحدد ترمب الموقع، لكن مسؤولًا أمريكيًا قال لاحقًا لرويترز إنه سوهاي .

مسؤولون أمريكيون قالوا مرارًا إن كوريا الشمالية التزمت بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة الآن، لكن بيونغ يانغ لم تقدم أي تفاصيل بشأن كيفية حدوث ذلك.

دعا مسؤولون أمريكيون كبار، كيم للوفاء بوعده بالتخلي عن أسلحته النووية وقالوا إن على العالم، بما في ذلك الصين وروسيا، أن يستمر في فرض العقوبات على بيونغ يانغ حتى يفعل ذلك .

كان ترمب عبر عن رضاه، الاثنين، على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية في حين سجل مراقبون عدم إحراز تقدم ملموس بعد أكثر من شهر على القمة مع كيم جونغ أون.

في تغريدة يوم الاثنين، رفض ترمب "الأخبار الزائفة" بأنه غاضب لأن التقدم لم يكن سريعًا بما يكفي مع كوريا الشمالية . وقال على تويتر "خطأ.. أنا سعيد للغاية !".

وقال على تويتر "خطأ.. أنا سعيد للغاية ترمب أضاف "لم تطلق كوريا الشمالية صاروخًا خلال تسعة أشهر. وبالمثل لم تجر تجارب نووية. اليابان سعيدة وكل آسيا سعيدة".