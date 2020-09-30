مصر
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 15:56

"بيوتنا اتقفلت".. صرخة من عمال المحاجر بمصر بعد سيطرة الجيش عليها (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد العاملين في قطاع المحاجر في مصر يشكو من سيطرة الجيش على القطاع لمدة 30 عاما، موجهًا استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصدر بالأمس قانون رسمي، يمنح ترخيصا لشركة تابعة للجيش في التعاقد مع ثلاث وزارات لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمدة 30 عاما.

ويقول صاحب الفيديو في شكواه "بيوتنا اتقفلت، من النهاردة الشركة الوطنية أخذت المحاجر على مستوى الجمهورية".

وتابع "جاءت تعليمات بتسليم العهدة اعتبارا من صباح الأربعاء، وإخلاء جميع المواقع من المعدات واللوادر".

ثم وجه حديثه للرئيس متسائلا "احنا يا ريس نروح فين بيوتنا هتتقفل، 5 ملايين من موظفين، وعمال محاجر، وناس صعايدة، تاركين بيوتهم من آلاف السنين ومتغربين علشان يبعتوا لأولادهم 2000 جنيه آخر الشهر".

وأردف "بيوت هتتقفل يا ريس إذا كان حضرتك ما تعرفش الكلام ده، أناشد حضرتك وأناشد جميع الأجهزة المعنية في الدولة، الحقونا بيوت هتتقفل، وأولاد هيتشردوا".

استغاثة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من موظفي وعمال المحاجر بجمهورية مصر العربية

Posted by ‎السيد محمد‎ on Saturday, 26 September 2020
نروح فين؟

وتابع قائلا "هذه بلدنا ولنا حق فيها، ولازم تراعي يا ريس ظروف الناس، مفيش قرارات بتتاخد بهدم بيوت".

وأضاف "الكل يخفي عنا ماذا حدث، بعد هذا العمر نروح فين؟ الشركة الوطنية بتخدم مصر، واحنا كمان بنخدم مصر، ما هو الحل؟ نقعد في بيوتنا؟".

وقال "ما حدش بيطمن العاملين في المحاجر على مستوى الجمهورية كل ما نٍسأل واحد يقول مفيش تعليمات وصلت. آخر الأخبار المتداولة إن المقاولين يخلوا المواقع من المعدات صباح الأربعاء".

وتساءل "طب الإيرادات المحصلة تروح فين لما المحاجر تقفل؟ الناس السواقين والناس اللي عليها أقساط تروح فين؟ أصحاب المحاجر والمقاولين اللي كانوا شايلينا العمر دا كله في المواقع بمعداتهم وأكل عيشهم يروحوا فين؟".

وتابع "بيقولوا النشاط سيتوقف بالمحاجر لمدة شهر إلى أن تعمل الشركة الوطنية، طب الناس هتبطل أكل شهر؟، والناس هتبطل تدفع أقساط شهر".

ضرر الغلابة ما يرضيش ربنا

وقال "يا ريس أكثر من 5 ملايين هيضاروا من هذه القرارات، يا ريس ضرر الغلابة ما ينفعش، وما يرضيش ربنا".

وأضاف "من حقي أعلم عيالي، ومن حقي أعيش، ومش من حقي أسرق أو أنهب، الناس دي تروح فين؟ البطالة هتزيد والجريمة هتزيد".

وتابع متحسرًا "أنا عندي أولاد في كليات عايز اربيهم، نجيب منين؟ ما هذا الوضع؟ الناس دي بتخلق بلبلة؟".

اعتبرونا سيدة القطار

ووجه حديثه لوسائل الإعلام قائلا "أناشد الإعلام يتحمل الأمانة ويوصلوا أصواتنا للمسؤولين في الدولة علشان الناس تلحقنا قبل ما تتقفل بيوتنا".

وتابع "لا أتحدث عن العاملين في المواقع فقط، وإنما عن كل الناس اللي فاتحة بيوتها".

وأضاف "كلنا أولاد مصر، وكلنا بناكل من خير بلدنا، مش ناس تضار من القرارات، وناس تستفي، وناس يتخرب بيوتها ياريس، ما ينفعش يا ريس".

وفي إشارة إلى اهتمام وسائل الإعلام بموقف المجند وسيدة القطار، ناشد الرجل رواد وسائل التواصل الاجتماعي نشر الفيديو قائلا "اعتبرونا سيدة القطار، أو طالب كلية الطب، من يوصل صوتنا؟ مش قادرين نخرج من بيوتنا لو خرجنا هيقولوا بيتظاهروا".

واختتم الرجل حيثه بقوله "أناشد الرئيس الحقنا، نطمع في قرار يحافظ على البيوت مفتوحة، كلنا أمانة في رقبتك يا ريس، وكل مصر أمانة في رقبتك".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
السيسي
المحاجر
استغاثة

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