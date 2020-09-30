"بيوتنا اتقفلت".. صرخة من عمال المحاجر بمصر بعد سيطرة الجيش عليها (فيديو)
وصدر بالأمس قانون رسمي، يمنح ترخيصا لشركة تابعة للجيش في التعاقد مع ثلاث وزارات لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمدة 30 عاما.
ويقول صاحب الفيديو في شكواه "بيوتنا اتقفلت، من النهاردة الشركة الوطنية أخذت المحاجر على مستوى الجمهورية".
وتابع "جاءت تعليمات بتسليم العهدة اعتبارا من صباح الأربعاء، وإخلاء جميع المواقع من المعدات واللوادر".
ثم وجه حديثه للرئيس متسائلا "احنا يا ريس نروح فين بيوتنا هتتقفل، 5 ملايين من موظفين، وعمال محاجر، وناس صعايدة، تاركين بيوتهم من آلاف السنين ومتغربين علشان يبعتوا لأولادهم 2000 جنيه آخر الشهر".
وأردف "بيوت هتتقفل يا ريس إذا كان حضرتك ما تعرفش الكلام ده، أناشد حضرتك وأناشد جميع الأجهزة المعنية في الدولة، الحقونا بيوت هتتقفل، وأولاد هيتشردوا".
استغاثة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من موظفي وعمال المحاجر بجمهورية مصر العربيةPosted by السيد محمد on Saturday, 26 September 2020
نروح فين؟
وتابع قائلا "هذه بلدنا ولنا حق فيها، ولازم تراعي يا ريس ظروف الناس، مفيش قرارات بتتاخد بهدم بيوت".
وأضاف "الكل يخفي عنا ماذا حدث، بعد هذا العمر نروح فين؟ الشركة الوطنية بتخدم مصر، واحنا كمان بنخدم مصر، ما هو الحل؟ نقعد في بيوتنا؟".
وقال "ما حدش بيطمن العاملين في المحاجر على مستوى الجمهورية كل ما نٍسأل واحد يقول مفيش تعليمات وصلت. آخر الأخبار المتداولة إن المقاولين يخلوا المواقع من المعدات صباح الأربعاء".
وتساءل "طب الإيرادات المحصلة تروح فين لما المحاجر تقفل؟ الناس السواقين والناس اللي عليها أقساط تروح فين؟ أصحاب المحاجر والمقاولين اللي كانوا شايلينا العمر دا كله في المواقع بمعداتهم وأكل عيشهم يروحوا فين؟".
وتابع "بيقولوا النشاط سيتوقف بالمحاجر لمدة شهر إلى أن تعمل الشركة الوطنية، طب الناس هتبطل أكل شهر؟، والناس هتبطل تدفع أقساط شهر".
سؤال محيرني— Heba (@moonofwinter222) September 29, 2020
ومحتاج له محللين سياسيين واقتصاديين
ايه اللي يخلي الخسيس في الهوجة دي بعد قانون الازالات والتصالح ورفع الاسعار والناس خرجت بمظاهرات فبدال ما يهديهم
يقوم يسرع في نقل حق ملكية المحاجر ومطار العالمين وحق الصيد و الابحار للجيش ومنع الصيادين 🤔
ده غير اعلان البيع للاصول
ضرر الغلابة ما يرضيش ربنا
وقال "يا ريس أكثر من 5 ملايين هيضاروا من هذه القرارات، يا ريس ضرر الغلابة ما ينفعش، وما يرضيش ربنا".
وأضاف "من حقي أعلم عيالي، ومن حقي أعيش، ومش من حقي أسرق أو أنهب، الناس دي تروح فين؟ البطالة هتزيد والجريمة هتزيد".
وتابع متحسرًا "أنا عندي أولاد في كليات عايز اربيهم، نجيب منين؟ ما هذا الوضع؟ الناس دي بتخلق بلبلة؟".
قفلو المحاجر بعد ما خدها الجيش خلاص وحالنا وقف ووقفنا العربيات— MR .TeToo (@Temm010) September 28, 2020
والسواقين بتتصل بتقول هنفضل واقفين لامتا علينا اللتزمات
قولتلهم كان علي عينى يا ولاد
العسكرى ابن الحرام مسبش للمدنى ابن الحلال حاجة 😢
اعتبرونا سيدة القطار
ووجه حديثه لوسائل الإعلام قائلا "أناشد الإعلام يتحمل الأمانة ويوصلوا أصواتنا للمسؤولين في الدولة علشان الناس تلحقنا قبل ما تتقفل بيوتنا".
وتابع "لا أتحدث عن العاملين في المواقع فقط، وإنما عن كل الناس اللي فاتحة بيوتها".
وأضاف "كلنا أولاد مصر، وكلنا بناكل من خير بلدنا، مش ناس تضار من القرارات، وناس تستفي، وناس يتخرب بيوتها ياريس، ما ينفعش يا ريس".
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا لـ4 وزارات بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين التابعة للجيش لاستغلال المحاجر والملاحات بالمحافظات 30 سنة— Elsyedabdlglil@ (@Elsyedabdlglil5) September 29, 2020
عافيه
والناس اللي كانت شغاله تاكل تراب
وفي إشارة إلى اهتمام وسائل الإعلام بموقف المجند وسيدة القطار، ناشد الرجل رواد وسائل التواصل الاجتماعي نشر الفيديو قائلا "اعتبرونا سيدة القطار، أو طالب كلية الطب، من يوصل صوتنا؟ مش قادرين نخرج من بيوتنا لو خرجنا هيقولوا بيتظاهروا".
"هتتقفل بيوت أكثر من 5 مليون".. عمال المحاجر يستغيثون عقب قرار منح المحاجر للجيش مدة 30 عامًا pic.twitter.com/Q85uGFyBeV— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 29, 2020
واختتم الرجل حيثه بقوله "أناشد الرئيس الحقنا، نطمع في قرار يحافظ على البيوت مفتوحة، كلنا أمانة في رقبتك يا ريس، وكل مصر أمانة في رقبتك".