بين طرافة وسخرية.. ماذا قال المصريون في وداع 2019؟
وكعادتهم، لم يترك المصريون الفرصة إلا وقد طبعوا بصمتهم عبر الوسم بتعليقات كوميدية طريفة وأخرى ساخرة لا تخلو من واقع مُرّ، وثالثة تحمل بعضًا من تفاؤل وبقية أمل لعام 2020.
وهذه أبرز التعليقات:
#ودع_2019_بكلمه— Egyptian (@EgyptHorya) December 9, 2019
كانت سنه جميله خرجت فيها سليم ولله الحمد
ماعدا شويه ديفوهات كده 🤷♂️😬😬
#زعيم_تويتر_ pic.twitter.com/g9NSuRuRir
#ودع_2019_بكلمه— الخَــــوَاجٓــــــهْ 🌍 (@a7md_140) December 8, 2019
عايز اقولك كلمه حلوه بس مفيش اجيبلك منين 🥴 pic.twitter.com/dA9zso0twh
اتمنى ٢٠٢٠ تبقى أجمل من كدا وشكرا #ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/CcMUHB9kDt— AzZma خرزة زرقا 🗨️ (@zma_az) December 9, 2019
انا واحد محققش اى حاجه فيها يعنى باقى عليها ..#ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/buiFzs6W4f— Mustfa algendy (@MustfaElgindy) December 8, 2019
#ودع_2019_بكلمه— كابتن شكشك 🎅SHAKSHAK (@ALXBEBOOOOOO) December 8, 2019
لا انا مخاصمها 🙊 pic.twitter.com/SsChP7oaye
#ودع_2019_بكلمه— mahasaid 💕موها 💕 (@mahasaid10) December 8, 2019
كانت سنة كلها تعب
يلا غوري 😏 pic.twitter.com/OCgiqTSRKq
#ودع_2019_بكلمه— diiinnaa (@dina_hafez94) December 8, 2019
كفايه عليكى كده مرمطينا pic.twitter.com/m0Xz7c0BpD
ابوس ايدك انتهي بحاجه حلوه اتهريت طول السنه 😂😂😂😂😂😂#ودع_2019_بكلمه— Mo.Bahnasy (@m_elbhnasy) December 9, 2019
وداع يا دنيا وداع 😂✋🏻 pic.twitter.com/3LMas5eJEV
محتاجه افضفض لوزير الماليه 🌚— bito💙💚 (@Ebtihal83342017) December 8, 2019
😂😂#ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/W31UybsFDi
لقد كان عاماً مليئاً بليالٍ وايام ثقال ، ما مرَّت إلا بلطف الله ورحماته........ اللهم إنا نسألك عاما جديدا سعيدا مليئا بتمام الصحة والعافيه والبركة فى جميع جوانب حياتنا ويعمه السعاده وتحقيق الامنيات وعلو الشأن فى الدنيا والدين بعيدا عن اى ابتلائات او حزن ياالله #ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/hYYLr6XqwD— dr.maha (@drmaha76507939) December 9, 2019
#ودع_2019_بكلمه— 𝐦𝐚𝐠𝐞𝐝𝟑𝟔 (@www_maged36) December 8, 2019
اخلصى بقى يا شيخه ...انا كنت فيكى جمل شايل فيل.😂🤣😇 pic.twitter.com/FmELRufKIc
كانت سنه مليانه ستر من ربنا ضاقت كتيير ولاكن. فرج الله كان اكتر .. الحمدلله #ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/PZbHasROlb— بنت النيل (@Faten71257274) December 9, 2019
#ودع_2019_بكلمه— Rabab Abdo (@RababAbdo15) December 8, 2019
افتحى يااااا 2020 احنااااا جاينلك من 2019🤣🤕 pic.twitter.com/XOFPslvckR
#ودع_2019_بكلمه— حروف مبعثرة (@sDeDHF1v37zqlSE) December 9, 2019
مري بسلام كفايه وجع pic.twitter.com/kpZANBP1Ha
#ودع_2019_بكلمه— الخَــــوَاجٓــــــهْ 🌍 (@a7md_140) December 8, 2019
اقول اهي ماهي زي 18
و20هتبقي زيها 😂 pic.twitter.com/n26U6S2z3b
#ودع_2019_بكلمه— ⓢⓗⓘⓟⓞ (@shipo2017) December 9, 2019
غرقانين فى نعم ربنا وكلنا بنشتكى وبنندب حظنا ومش راضيين
صحتنا كويسة وبناكل ونشرب وبنلبس وبنخرج ونضحك وفى وسط اهلنا
ولسه قدمنا العمر نعمل فى كل اللى احنا عوزين بس عدم رضانا
بنصيبنا ورزقنا مخليينا ناسيين النعم اللى احنا فيها اللى غيرنا بيتمنى يعيش يوم واحد مكنا بس pic.twitter.com/VZltlREaeB
#ودع_2019_بكلمه— Mostafa El7dadd (@MEl7dadd) December 8, 2019
هتعرف توصل لمستقبلك؟
عيب يا رااجل وسع بس انت كده🏃🏃 pic.twitter.com/aJVnHFuBnw
براحة شوية ،، الناس مدغدغة 😂🙈— aly abd el-rahman (@alyabde31603715) December 8, 2019
#ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/1CuLo1RT1F
يارب مثل ماجلست تحت المطر تبحث عن رزقها أرسل عليها رزق مثل المطر يغنيها ويرمها.. #ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/LtxtXaXKxC— Dana elkwary (@danaelkwary) December 9, 2019
امسك 2020 حطها في الفيشة#ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/vkQKzXVlmi— هانيبال عبد المجيد لكتر (@ahmedsaid0900) December 8, 2019
#ودع_2019_بكلمه— 💕💕سمره العجمى💕💕 (@JJjmyLZLhGDEOHS) December 8, 2019
بشتمها فى سرى😒👇 pic.twitter.com/nrYYMsEDF2