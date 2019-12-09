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الاثنين 9 ديسمبر 2019 15:58

بين طرافة وسخرية.. ماذا قال المصريون في وداع 2019؟

ماذا قال المصريون في وداع 2019؟
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مع العد التنازلي لانتهاء العام الجارى إيذانًا بميلاد عام جديد، تصدر وسم (#ودع_2019_بكلمه)، الترند المصري ضمن قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر.

وكعادتهم، لم يترك المصريون الفرصة إلا وقد طبعوا بصمتهم عبر الوسم بتعليقات كوميدية طريفة وأخرى ساخرة لا تخلو من واقع مُرّ، وثالثة تحمل بعضًا من تفاؤل وبقية أمل لعام 2020.

وهذه أبرز التعليقات:
المصدر
الجزيرة مباشر
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كلمات مفتاحية
مصر
مواقع التواصل
2019
2020
وسم
وداع
عام جديد

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