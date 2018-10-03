الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:56
بين حصار ورباط.. أطفال الخان الأحمر يوجهون رسالة لميركل
وجه أطفال الخان الأحمر رسالة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تزور إسرائيل، مساء الأربعاء، دون أن تلتقي مسؤولين فلسطينيين، فيما يواصل الاحتلال حصار القرية تمهيدًا لهدمها.
رسالة أطفال الخان لميركل
- أطفال الخان الأحمر، بعثوا برسالة إلى ميركل طالبوها بالضغط على إسرائيل لمنعها من هدم منازلهم، وناشدوها بالعمل على وقف مخطط الاحتلال لهدم وإخلاء التجمع البدوي.
- الأطفال حملوا صورًا للمستشارة الألمانية، ولافتات تحمل عبارات تطلب مساعدة ميركل وتحذر من هدم القرية.
- حركة "المناضلون من أجل السلام" أصدرت أيضًا رسالة تدعو ميركل للتدخل لمنع إخلاء وهدم خان الأحمر، جاء فيها: "يجب أن تعرفي أنه على مسافة نصف ساعة من القدس هناك أناس يعيشون في خوف دائم من فقدان منازلهم. في الأيام القريبة سيتم إخلاء قرية تضم مئات البدو الفلسطينيين ومدرسة تضم أكثر من 100 طالب، وإجلائهم بالقوة".
زيارة ميركل
- ميركل تصل مساء الأربعاء لعقد اجتماع حكومي تقليدي يقام كل عام تقريبًا في برلين والقدس بالتناوب، ويجتمع فيه القادة ويعقدون اجتماعات بين وزراء من الحكومتين، ولن تزور ميركل الضفة الغربية المحتلة، وفق صحيفة هارتس الإسرائيلية.
- هارتس ذكرت أن ميركل سوف تثير قضية الخان الأحمر خلال اجتماعها بنتنياهو، وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من انتهاء المهلة النهائية لإخلاء الخان هذا الأسبوع، لن يتم إخلاء القرية خلال زيارة ميركل.
حصار ورباط وتنديدات
- جيش الاحتلال يواصل حصار تجمع الخان الأحمر البدوي بالضفة المحتلة، تمهيدًا لهدمه بعد انتهاء مهلة الاحتلال للأهالي لهدمه ذاتيًا، وذلك بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية من شهر أغسطس/آب الماضي، فيما يواصل أهالي الخان ومتضامنون، الصمود والثبات ضد قرار الاحتلال.
- منذ باكر الأربعاء، أقدمت سيارات عسكرية للاحتلال بالتوافد إلى منطقة الخان ومحاصرة التجمع البدوي بعد يومين من انتهاء مهلة الاحتلال لإخلاء القرية وهدم المنازل ذاتيًا.
- يواصل نشطاء سلام إسرائيليون تضامنهم في خيمة الاعتصام في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، لإيصال رسالة لحكومتهم بأن ما جرى وما يحاك ضد القرية هو جريمة حرب، وأنه من حق الفلسطينيين إقامة دولة مستقلة.
- نشطاء السلام من منظمة "مقاتلون من أجل السلام" قرروا إيصال رسالة مختلفة هذه المرة إلى مستوطني "كفار أدوميم" المحاذية للخان الأحمر، والذين ضخوا بالأمس مياها عادمة تجاه أراضي القرية.
- منظمة "العفو الدولية" اعتبرت أن عملية هدم قرية الخان الأحمر، والتهجير القسري لسكانها جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين.
- غزة شهدت وقفة تضامن مع أهالي الخان الأحمر، الثلاثاء، وعبر المشاركون عن تضامنهم ومساندتهم لأهالي القرية في وجه المخططات الإسرائيلية العنصرية، فيما شارك وفد رسمي وشعبي من محافظة جنين في الوقفة التي نظمت على أرض الخان.
حكاية الخان الأحمر
- كانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد رفضت في الخامس من الشهر المنصرم، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وأقرت هدم القرية خلال أسبوع.
- سبق أن أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو/أيار الماضي هدم الخان الأحمر، حيث يعيش نحو مائتي فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لــ ـ170 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة.
- كان الاحتلال الإسرائيلي قد شرع منذ شهر بإخلاء عشرات العائلات البدوية من التجمع، قبل أن يتمكن السكان والنشطاء بداية، من صد عملية الإخلاء، قبل إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق الإخلاء حتى تاريخ 15 أغسطس/آب.
- ينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب سلطات الاحتلال، وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها إسرائيل، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى"E1"، والذي سيقوض في حال تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين.
- يقوم المشروع، وفق مراقبين فلسطينيين، على الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت.
- يهدف المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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