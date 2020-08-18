بين الأمس واليوم.. وسيم يوسف يناقض نفسه بكلامه عن التطبيع
وتداول مغردون تغريدات سابقة للداعية يوسف نشرها عبر حسابه في تويتر، وقال فيها إن "المسلم لا يقر ولا يعترف بشيء اسمه دولة إسرائيل لأنها دولة احتلال ومغتصبة لأرض المسلمين وهم العدو المحتل للمسجد الأقصى ولقبلة المسلمين".
وسيم يوسف:— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 17, 2020
— أمس: المسلم لا يعترف بشيء اسمع دولة إسرائيل.
— اليوم: اليهود أشرف من الفلسطينيين!!#التطبيع_خيانة #التطبيع_الاماراتي_الاسرائيلي pic.twitter.com/NnkQBwUrFs
وقال معلقون مرفقين تغريداته الحديثة والقديمة: "وسيم يوسف بين الأمس واليوم!".
ووجهت انتقادات في السنوات السابقة ليوسف إثر تغريداته حول التطبيع، وقال له مغردون: "يعني فضيلة العلامة يكفر من اعترف في إسرائيل".
This filthy morals, you do not really deserve Jerusalem - most of you work in Israel and you are asking the Arabs to boycott Israel - the truth is you are without morals. The Jews are more honorable than you https://t.co/dQV3IM3JPD— Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 15, 2020
وإثر تغريداته الأخيرة حول التوحيد بين الأديان والتطبيع مع إسرائيل قال نشطاء: إن وسيم يوسف نسي أنه مسلم.
وسيم يوسف !!— humaid alnuaimi (@humaid22) August 17, 2020
اللهم إنَّا نسألك الثبات على دينك
تمييع #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/yVMD0fm4FN
وعقب إعلان اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، هاجم وسيم يوسف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، وانتقد تصرفاتهم في الرد على خطوة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، قائلًا إن "اليهود أشرف منكم".
المسلم لا يقر ولا يعترف يعني اللي يعترف في إسرائيل ماهو مسلم واللي ماهو مسلم كافر يعني فضيلة العلامة يكفر من اعترف في إسرائيل— سياسي الخليج (@PoliticalGulf) October 31, 2014
وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.
يا سلام على "السلام" ! pic.twitter.com/ytoEa3Fx0o— med Amine✌ (@meedamine10) August 14, 2020
ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.
اي صح, تحولت "اسرائيل" من "دولة يهودية" الى "دولة اسلامية"🤷♂️ أو ممكن لانو فضيلة الشيخ ما بقى مسلم وصار هلق عم يتبع ديانة أخرى, لانو حسب كلامو المسلم لا يعترف ولا يقر بشيء اسمه "دولة اسرائيل" 😏— med Amine✌ (@meedamine10) August 14, 2020
وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994 .
اعتقد— راشد الفلسطيني (@PALSTENS) August 16, 2020
ان وسيم يوسف نسى أنه مسلم
وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته خيانة من الإمارات للقدس و(المسجد) الأقصى والقضية الفلسطينية.
الداعية #الإماراتي #وسيم_يوسف: #أهنئ الإمارات و #إسرائيل على هذا الإنجاز العظيم وأسأل الله أن يحفظ #السلام بين الأوطان.— Mademoiselle_bt (@BtMademoiselle) August 16, 2020
وسيم يوسف بين الأمس واليوم!
وسيم_يوسف سنة 2014 : المسلم لا يعترف ولا يقر بدولة اسمها اسرائيل لأنها دولة احتلال ومغتصبة لأرض المسلمين.#وسيم_يوسف
وأعلن 20 ناشطا إماراتيا، في بيان الإثنين، رفضهم تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، مشددين على أنه يخالف دستور الإمارات، ويمثل اعترافا بحق إسرائيل في الأرض (المحتلة).
وقعنا مع مجموعة من أبناء الإمارات #إماراتيون_ضد_التطبيع— محمد بن صقر (@saqer2030) August 17, 2020
على هذا البيان الذي يمثل موقفنا ورأينا من تطبيع #محمد_بن_زايد مع #نتنياهو
ونعتبر فيه أن #التطبيع_خيانة #فلسطين
مطالعة البيان 👇https://t.co/6NTgS7n7aP
وتقول أبو ظبي إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلا في شؤونها.
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الله تعالى يقول: (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين).— معالي الربراري (@Mrbrary) August 16, 2020
بينما #وسيم_يوسف يقول (دين ابراهيم يوحدنا)، أليست هذه مخالفة واضحة لصريح القرآن ؟! أليس هذا انسلاخا كاملا من الدين ؟! pic.twitter.com/uwPMliPtK9
الشيخ وسيم يوسف : دليلك لكيف تكون عبداً للشيكل والدرهم بدل ان تكون عبداً لله https://t.co/od8ixsW531— شُعاع الشّمس (@ShoaaKhatib) August 17, 2020