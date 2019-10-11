القدس المحتلة
الجمعة 11 أكتوبر 2019 00:43

بين أجراس القدس ومآذنها.. كنيسة القيامة قدسية رغم الاحتلال

كنيسة القيامة قدسية رغم الاحتلال
الجزيرة الوثائقية
يرسم فيلم (كنيسة القيامة) الذي أنتجته الجزيرة الوثائقية، ويبدأ بمسلم يفتح أبواب الكنيسة- لوحة لمدينة القدس، التي تعرف بزهرة المدائن ومهد الديانات السماوية.
لوحة القدس
  • يبدأ الوثائقي بمسلم يفتح أبواب الكنيسة، وتتجول الكاميرا في داخلها، لمشاهدة الحجاج القادمين بالآلاف من جميع أنحاء العالم.
  • بنيت الكنيسة من قبل الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين عام 335 للميلاد.
  • جُدد البناء بشكله الحالي في القرن الـ12، وبنيت فوق الجلجلة، وهي مكان الصخرة التي يعتقد المسيحيون بأن السيد المسيح عليه السلام صُلب عليها.
  • الكنيسة خليط من طرز معمارية تعددت فيها الزخارف التي تنتمي لعصور مختلفة، نظرا لترميمها أكثر من مرة، وإضافة تعديلات وأبنية عليها في أزمنة مختلفة.
تعايش ديني
  • وفق تقرير عن الفيلم، نشرته الجزيرة الوثائقية، تمثل الكنيسة منذ قرون مثالا حيا للتعايش الإسلامي المسيحي.
  • منذ فتح المدينة، أعطى القائد صلاح الدين مفاتيحها لعائلتين مسلمتين.
  • تقع الكنيسة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، وتسمى أيضا "القبر المقدس".
  • سميت الكنيسة بالقيامة، نسبة إلى "قيامة" المسيح من بين الأموات وفق العقيدة المسيحية.
  • يسلط الوثائقي الضوء، على تأثر بناء الكنيسة، بفن العمارة الإسلامي العربي.
  • يذكر الفيلم كيف اعتاد المقدسيون القريبون من كنيسة القيامة، على سماع أصوات أجراس الكنائس والأذان.
مواجهة الاحتلال
  • يشير التقرير، إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي اضطهاد المسيحين والتعدي على حرمة كنيسة القيامة وقدسيتها.
  • ويأتي ذلك بالاقتحام والحرق والتدمير والسرقة، إذ يمارس الاحتلال انتهاكات بحق القدس وأهلها وكنيستها.
  • عانت كنيسة القيامة، وفق التقرير، ما عانى منه المسجد الأقصى من تخريب وإغلاق وحصار.
  • تعكر ممارسات الاحتلال، صفو أعياد الحجاج المسيحيين، ومناسباتهم، وتحوله لمعاناة، حسبما يذكر الوثائقي.
خلفيات 
  • في 27 فبراير/شباط 2018 أعلن زعماء كنائس مسيحية إغلاق كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، احتجاجا على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالضرائب والأراضي والتي تؤثر على ممتلكات الكنيسة.
  • كانت تلك المرة الثانية في التاريخ، التي يتم فيها إغلاق كنيسة القيامة، منذ احتلال القدس عام 1967، وكان الإغلاق الأول عام 1990.

لمتابعة المادة كاملة:

https://doc.aljazeera.net/تقارير/كنيسة-القيامة-قدسية-وجلال-رغم-الاحتلا/

المصدر
الجزيرة الوثائقية
كلمات مفتاحية
القدس
كنيسة القيامة
الاحتلال
الجزيرة الوثائقية
فيلم

اقرأ أيضا

Thumbnail
السعودية: مقتل حارس الملك يشير إلى خلافات داخل العائلة الحاكمة
Thumbnail
العراق: تعيين وزيرين جديدين وسط انقسام حاد

الأكثر قراءة

  1. السعودية: مقتل حارس الملك يشير إلى خلافات داخل العائلة الحاكمة
  2. العراق: تعيين وزيرين جديدين وسط انقسام حاد
  3. العفو الدولية: علاء عبد الفتاح تعرض لتعذيب وحشي داخل سجن مصري
  4. إيران: إما ان يحظى الجميع بالأمن في المنطقة وإما يحرم منه الجميع
  5. وول ستريت جورنال: أمريكا تخوض حروب ترمب العالمية