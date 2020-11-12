بينهم 6 أمريكيين.. 8 قتلى في تحطم مروحية عسكرية في سيناء
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القتلى هم ستة أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.
ولم يذكر المصدر الإسرائيلي ما إذا كان حادث تحطم المروحية راجعًا إلى هجوم أم إنه حادث عرضي.
وقال مصدر إسرائيلي، لوكالة رويترز، إن طائرة هليكوبتر تقل قوة لحفظ السلام بقيادة الولايات المتحدة سقطت في حادث أودى بحياة ثمانية من أفراد القوة.
وأكد مكتب مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في إسرائيل وقوع حادث لطائرة هليكوبتر، لكنه امتنع عن إضافة المزيد من التعليقات لحين إجراء تحقيق.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه عرض إرسال فريق إنقاذ إلى موقع السقوط.
وصرح براد لينش المسؤول الكبير في القوة، لوكالة فرانس برس من القاهرة في مصر: "نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم".
ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس: "إن الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور.
وتتمركز وحدة مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مطار رامون (جنوبي إسرائيل) بالقرب من سيناء التي كانت مسرحًا للاشتباكات العسكرية بين مصر وإسرائيل قبل توقيعهما اتفاقية السلام.
وتنص ملاحق معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية على نزع السلاح من سيناء، حيث نشرت بموجبها قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981، وتضم هذه القوة حاليًا ما يزيد قليلًا عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء.
وتضم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وفقا لموقعها على الإنترنت، 1154 من العسكريين من الولايات المتحدة و12 دولة أخرى وتشمل مهامها منطقة تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء، ونحو 452 من العسكريين أمريكيون.
وأطلقت مصر العملية الشاملة "سيناء 2018" في فبراير/شباط 2018 للقضاء على من تصفهم "بالمتشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية"، الذين تتهمهم بشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.
ومنذ بدء الحملة، قُتل نحو 930 شخصًا ونحو 75 عسكريًا، وفق إحصاءات الجيش.
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