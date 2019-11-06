الأربعاء 6 نوفمبر 2019 14:52
بينهم سيّاح.. طعن خمسة أشخاص في جرش الأردنية (فيديو)
تعرض ثلاثة سياح أجانب ورجل أمن ومرشد سياحي للطعن في مدينة جرش الأثرية بالأردن، اليوم الأربعاء، وذلك أثناء وجودهم في مركز الزوار بالمدينة، حسبما ذكرت مصادر أمنية أردنية.
وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملوث ببقع دماء.
عملية طعن
- نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر أمني قوله إن شخصًا واحدًا طعن الأشخاص الخمسة أثناء وجودهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية.
- مصدر أمني أبلغ وكالة "رويترز"، أن من بين الجرحى ثلاث نساء إسبانيات تم نقلهن إلى المستشفى. وقال مصدر أمني آخر إن اثنتين من السائحات في حالة حرجة لكنه لم يخض في تفاصيل.
طعن 3 سياح إسبان (اثنان حالتهما بالغة) ورجل أمن من الشرطة السياحية في مدينة #جرش pic.twitter.com/iYMtoiDLK7— مهند بركات (@moohanadbarakat) November 6, 2019
- وكالة الأناضول نقلت عن بيان أصدرته مديرية الأمن العام في الأردن، أن شخصًا أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش على الاعتداء بسكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام.
- البيان: جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه.
- لم يذكر البيان جنسية السياح المعتدى عليهم ولا مدى خطورة الإصابات أو دوافع الهجوم.
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان شخصا اقدم ظهر اليوم في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي واحد ضباط الصف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه وجرى اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج .. وقد القي القبض على الشخص وجاري التحقيق pic.twitter.com/qRncXhq0Kg— الأمن العام الأردني (@Police_Jo) November 6, 2019
خلفيات
- مدينة جرش الأثرية تشهد حركة سياحية نشطة منذ بداية العام الحالي، وهي مشهورة بالآثار الرومانية.
- عدد السياح في المدينة الأثرية بلغ عام 2019 الحالي 330 ألف زائر، وفق تصريحات مدير سياحة محافظة جرش فراس الخطاطبة.
- شهد الأردن ارتفاعًا في عدد السياح الأوربيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانًا في الشرق الأوسط.
- نادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في الأردن.
القبض منفذ عملية الطعن لسواح في جرش pic.twitter.com/aNPyYdyT8j— عارف عوادالسطام الفايز (@Arefalfayez_) November 6, 2019
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات