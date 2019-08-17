الصراع في سوريا
السبت 17 أغسطس 2019 00:26

بينهم سيدة حامل: 14 قتيلا في سلسلة غارات على ريف إدلب

قتلى في قصف روسي على إدلب على مساكن للمهجرين بالقرب من بلدة حاس في ريف إدلب
غيتي
قُتل 14 مدنيا بينهم سيدة حامل و 5 أطفال وأصيب 20 آخرون، مساء الجمعة، في قصف روسي وسوري استهدف بلدة حاس بمنطقة "خفض التصعيد" في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.
التفاصيل:

  • القصف استهدف مشروعاً سكنياً في البلدة يؤوي مهجرين ، ما أسفر أيضاً عن دمار واسع في الأبنية والمملتكات.

  • أفاد مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، بأن مقاتلات روسية استهدفت الجمعة، قرية حاس في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

  • أضاف يوسف أن الغارة الجوية الروسية أدت إلى مقتل 13 شخصًا بينهم سيدة حامل، وإصابة 20 آخرين.
خلفيات:
  • كان جيش النظام السوري، قد أعلن استئناف عملياته العسكرية في المنطقة رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانا التي جرت مطلع الشهر الجاري.
  • في مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.
  • قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.
  • تقارير حقوقية كشفت، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على مناطق خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/تموز الماضي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الصراع في سوريا
إدلب السورية
غارة روسية
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