مصر
الاثنين 9 نوفمبر 2020 20:52

بينهم رضيع.. أم مصرية وأطفالها ينامون بلا مأوى أسفل أحد الجسور (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تنام دون مأوى بجوار أطفالها الستة أسفل جسر بمدينة بنها في محافظة القليوبية (دلتا مصر).

وطالب شاب خلال بث مباشر عبر "فيسبوك" أهالي المدينة بمحاولة مساعدتها وتوفير مسكن لها بدلا من العيش في الشارع.

كما دعا جميع من يشاهد الفيديو إلى مشاركته عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كي ينتشر ويجد صدى لدى المسؤولين.

وناشد الشاب أصحاب القلوب الرحيمة السرعة لنجدتها هي وأطفالها خاصة أن لديها "رضيع" لم يتخط بعد ستة أشهر.

وقال أحدهم خلال "البث" إن محافظ القليوبية مر على هذه الحالة مرتين ولم يحرك ساكنا.

وأضاف، هذه المرأة ليس لديها مورد رزق وتعيش من دون عائل .

وقالت المرأة خلال الفيديو إن سلطات المدينة طالبتها بإخلاء المكان من دون توفير مأوى لها.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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