الخميس 17 أكتوبر 2019 01:18
بينهم السعودية والإمارات.. أمريكا تتهم المئات بالمسؤولية عن مواد إباحية لأطفال
قال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إن 338 شخصا حول العالم وجهت لهم اتهامات في إطار تحقيق جنائي عن موقع لمواد إباحية خاصة بالأطفال يبيع مقاطع الفيديو باستخدام العملة الرقمية بيتكوين.
التفاصيل
- مسؤولون في جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة قالوا إنه تم إغلاق أحد المواقع الإلكترونية في مارس/ آذار 2018 وإنه كان يحتوي على أكثر من 250 ألف مقطع فيديو جديد، حسبما نقلت وكالة رويترز.
- وزارة العدل الأمريكية ذكرت أنه تم اعتقال أشخاص وتوجيه اتهامات لهم في الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والسعودية والإمارات وجمهورية التشيك وكندا وأيرلندا وإسبانيا والبرازيل وأستراليا.
- الوزارة أضافت أن التحقيقات أدت إلى إنقاذ ما لا يقل عن 23 ضحية من القصر في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، كانوا يتعرضون للإساءة من مستخدمين على الموقع.
- لم يتم التعرف بعد على الكثير من الأطفال في مقاطع الفيديو.
- وفقا للوزارة، فإن الموقع الذي تم إغلاقه واحد من أوائل المواقع التي تتيح الدفع بالعملة الرقمية مقابل مقاطع فيديو تضم مواد إباحية خاصة بالأطفال، الأمر الذي يتيح للمستخدمين إخفاء هوياتهم خلال المعاملات المالية.
خلفيات
- في يونيو/حزيران الماضي اعتقلت السلطات الأمريكية جورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي في مطار جون كينيدي الدولي بنيويورك، ومثُل أمام القضاء حيث وجهت له تهمة حيازة وترويج مواد إباحية للأطفال.
- صحيفة واشنطن بوست ذكرت أنها اطلعت على وثائق رسمية تفيد بأن محكمة في ولاية فرجينيا وجهت إلى نادر حيازة أشرطة جنسية للأطفال.
- مصادر قالت إن المحققين عثروا على أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية.
- في مارس/آذار 2018 اكتشف باحثون أن شبكة "بلوكتشين" الرقمية، التي تسجل مدفوعات العملة الافتراضية "بتكوين"، تخزن ملفات وروابط لصور اعتداءات جنسية على الأطفال يستحيل حذفها.
- الباحثون من جامعة "آخن" الألمانية توصلوا إلى وجود أكثر من 1600 ملف وصورة، مرتبطة باعتداءات جنسية على الأطفال.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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