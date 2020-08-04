روسيا
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 18:39

بينها مصر: روسيا تسعى لإقامة قواعد عسكرية في دول أفريقية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
غيتي
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن روسيا أخذت تصاريح لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول أفريقية بينها مصر والسودان.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن تقرير سري لوزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، إلى أن روسيا عقدت اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة أفريقية منذ 2015، في حين كانت لها اتفاقيات تعاون مع أربعة دول فقط في أفريقيا قبل هذا التاريخ.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لتلك الاتفاقيات فإن موسكو حصلت على ضمانات لإقامة قواعد عسكرية في مصر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأريتريا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا تقوم بالسر أحياناً وفي بعض الأحيان بشكل رسمي بتدريب قوات تلك البلاد، حيث لها في هذا الإطار 180 جندياً في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو تُدرّب نحو 20 عسكرياً من مالي في روسيا سنوياً.

وبينت الصحيفة أن روسيا لا تقوم بإرسال جنود رسميين إلى البلدان الأفريقية فحسب، بل تقوم بنشاط فعال هناك عبر قوات شركات أمنية مثل شركة "فاغنر"، رغم نفي موسكو إدارتها لتلك القوات.

ووفقاً لخبراء ألمان فإن موسكو تهدف عبر قوات الشركات الأمنية الروسية تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية في أفريقيا.

المصدر
الأناضول

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