أمريكا
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 00:33

بينها العدوانية والتشوش.. تعرف على الآثار الجانبية للعقار الذي يعالج به ترمب

ترمب خلال جولة بالسيارة لتحية مؤيديه خارج مستشفى والتر ريد العسكري
رويترز
قالت وكالة رويترز إن الأطباء يعالجون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من فيروس كورونا المستجد باستخدام عقار يتم التوصية به في الحالات الخطيرة وتصاحبه مخاطر التعرض لآثار جانبية خطيرة.

وقال فريق ترمب الطبي، الأحد، إن الرئيس بدأ في تناول "ديكساميثازون"، وهو ستيرويد عام طويل الأمد ويستخدم على نطاق واسع لتقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض أخرى. وبدأ الأطباء في إعطاء ترمب الستيرويد بعد إصابته بانخفاض مستويات الأكسجين.

وأوضح تقرير لرويترز إن الآثار الجانبية الخطيرة لتركيبة العقار تشمل التقلبات المزاجية والعدوانية والتشوش.

ورسم مسؤولو البيت الأبيض صورة وردية لحالة ترمب، قائلين إنه قد يخرج من المستشفى في وقت لاحق الإثنين بالتوقيت المحلي، لكن عادة ما يتم إعطاء "الديكساميثازون" للحالات الأكثر خطورة.

وأظهرت دراسة في يونيو/ حزيران، أشيد بها بوصفها "انفراجة"، أن استخدام الستيرويد قلل من معدلات الوفيات بنحو الثلث بين مرضى الحالات الخطيرة لكوفيد-19 في المستشفيات.

ويستخدم "ديكساميثازون" لعلاج حالات خلل الجهاز المناعي والالتهابات ومشاكل التنفس وغيرها من الحالات عن طريق خفض الاستجابة الدفاعية الطبيعية للجسم والتي يمكن أن ترد بشكل مبالغ فيه مما يسبب حدوث مشاكل إضافية.

وتقول جمعية الأمراض المعدية بأمريكا إن "الديكساميثازون" مفيد للأشخاص المصابين بحالات حرجة أو حادة من كوفيد-19 والذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي. لكن الدراسات تشير إلى أن العقار قد يكون ضارا للأشخاص المصابين بحالات أخف من كوفيد-19 لأنه يمكن أن يثبط الاستجابة المناعية الطبيعية لديهم.

وقالت مؤسسة المايلوما الدولية إنه بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشمل الآثار الجانبية مشاكل جسدية مثل عدم وضوح الرؤية وعدم انتظام ضربات القلب بالإضافة إلى تغيرات في الشخصية.

المصدر
رويترز

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