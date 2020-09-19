"بينا وبينكم يوم 20".. السويس تتظاهر ضد السيسي والأمن يعتقل العشرات (فيديو)
وتداولت وسائل إعلام وشخصيات مصرية معارضة، مساء الجمعة، مقاطع مصورة قالوا إنها لتظاهرة شهدتها مدينة السويس شرق القاهرة.
وأظهرت المقاطع التي تناقلتها وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تجمعًا لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.
وهتف المتظاهرون بشعارات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبيل: "مش هننام ولا نرتاح.. يسقط يسقط عبد الفتاح"، و"مش خايفين مش خايفين.. بيننا وبينك يومك يوم 20 (من سبتمبر الجاري)". في إشارة إلى دعوات للتظاهر بهذا التاريخ أطلقها محمد علي.
ان شاء الله يبقى يوم ٢٠ .. يوم غضب ويكون سلسلة لنهاية الطاغي #السيسي وان شاء الله الشعب يتحد على كلمة واحده لتحرير مصر 🇪🇬 #بينا_وبينكم_يوم٢٠#جهزى_كفن_جوزك_ياانتصار #باذن_الله_نازلين#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر #اغضب_يامصري#باذن_الله_نازلين pic.twitter.com/bKXjYdJmLu— ضد الحكومة (@Antig0vernmentt) September 18, 2020
وخلال ساعات قليلة، تصدر وسما (#بينا_وبينكم_يوم20) و(#السويس) الترند المصري على موقع تويتر بأعلى التفاعلات.
وتأتي حملة الاعتقالات "على خلفية التظاهرات التي نظمت عقب صلاة الجمعة، والتي تتوعد السيسي بالخروج يوم 20 من سبتمبر/ أيلول الجاري وإسقاط النظام".
واعتبر ناشطون أن "المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس الجمعة رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة".
وفي وقت سابق الجمعة، سادت حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، قبل يومين على تظاهرات محتملة دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، احتجاجا على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.
#بينا_وبينكم_يوم٢٠ رسالة شديدة اللهجة الى الشرطة والجيش اما ان تنحازوا لصالح الشعب واما ان نكون ضدكم واذا اعلنتم الحرب على الشعب سنموت فى الشارع فداءين وانا مستعد اكون اول شهيد فى الشارع pic.twitter.com/KoOlag4VJ3— حدوتة مصرية (@Q0EG8BcpApk6xCZ) September 18, 2020
ودعا من مقر إقامته في إسبانيا، الشعب المصري إلى الخروج في تظاهرات يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات دعا إليها في نفس التوقيت العام الماضي.
وقال في تصريحات سابقة، إنه يراهن على استجابة الشعب للتظاهرات هذا العام، نظرا لعدة أزمات أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وفشل الدبلوماسية المصرية في مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء.
السوايسة الرجالة ..عاش رجالة #السويس 💪#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر #نازلين_20_سبتمبر#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/LjkCJvaBv2— Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 18, 2020
وعادة لا تعقب السلطات على تلك الدعوات الاحتجاجية، غير أن السيسي اعتاد أن يلمح عنها في مناسبات عدة، مؤكدًا قوة الدولة وأجهزتها الأمنية.
ويرى موالون للنظام أن الأوضاع في البلاد مستقرة في ظل تحسن نسبي للاقتصاد، معتبرين معارضي الخارج لا يمثلون الشعب المصري.
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مشهد كهذا يفرح القلب ♥️#بينا_وبينكم_يوم٢٠ pic.twitter.com/9OKdT1nOGY— عماد@ممكن30 (@emadmondhsh) September 18, 2020
#بينا_وبينكم_يوم٢٠ 🇪🇬💪 pic.twitter.com/6Wls06mBvg— Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 18, 2020
الثورة هتبتدي فعليا ع الارض— MAH SAEID (@MahSaeid) September 19, 2020
لو كل واحد كلم صاحبه وبقوا 4 والاربعه يكلموا 4 وهكذا وتفرقوا نفسكوا ع الكافيهات بتاعت المنطقه اللي هتنزلوا فيها وتعلنوا عن ساعه محدده تتجمعوا فيها في مكان معين حتي لو العدد قليل بس هيبقي فيه روح ومجرد ان الناس تعرف هينزلوا وراكو#بينا_وبينكم_يوم٢٠
لن يسترد الشعب المصري سلطته التي سحبت منه، الا بالنزول للشارع وليس على الفيس او تويتر. #بينا_وبينكم_يوم٢٠— K. lol (@khaledalinet) September 19, 2020
هاشتاج #بينا_وبينكم_يوم٢٠ يتصدر تويتر في مصر ودعوات للتظاهر غدا لإسقاط السيسي pic.twitter.com/uZjEvsvsef— Firas Abu Asaba (@Firas25903570) September 19, 2020
في كل شارع في بلادي صوت الحريه بينادي#بينا_وبينكم_يوم٢٠— البوب (@Khaled36848417) September 19, 2020
السيسي دمر وخرب مصر #بينا_وبينكم_يوم٢٠ pic.twitter.com/5Bz71Ou1a9— asmaa kamal (@2008_egy) September 19, 2020
علشان مصر وجيش مصر #بينا_وبينكم_يوم٢٠— mohamed abdo (@mohamed06606589) September 19, 2020
هاشتاج #بينا_وبينكم_يوم٢٠ يتصدر تويتر قبل يومان من دعوات النزول يوم 20 للاتاحة بالسيسي pic.twitter.com/I8CsnEKvIw— Eslam (@EslamEl84995642) September 18, 2020