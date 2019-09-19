أثرياء العالم
الخميس 19 سبتمبر 2019 09:09

بيل غيتس يكشف أسباب زيادة ثروته 17 مليارا هذا العام

الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت
غيتي
كشف الملياردير الأمريكي بيل غيتس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الاستراتيجية التي قال إنها مكنته من إضافة 17 مليار دولار إلى ثروته هذا العام ليتجاوز حاجز 100 مليار دولار. 
التفاصيل:

تمكن غيتس من إضافة 17 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام ليصبح إجمالي ثروته 106 مليارات دولار. 
بهذا يحل غيتس في المركز الثاني بين أثرياء العالم خلف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون الأمريكية العملاقة.
وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ، فقد بلغ حجم الأسهم حوالي 60 مليار دولار من إجمالي ثروة غيتس. 
هذا النمو الذي أشرف مايكل لارسون، مدير الاستثمارات لدى أسرة غيتس، مكن الملياردير الأمريكي من بناء أكبر مؤسسة خاصة في العالم دون أن تتأثر ثروته.

غيتس يطالب بزيادة الضرائب على الأثرياء:

هذه الثروة الضخمة قد تتأثر إذا استمع السياسيون إلى دعوة غيتس بزيادة الضرائب. 
غيتس قال في المقابلة: "أشك أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة على الثروة، لكنني لن أعارضها، وأقرب شيء لدينا هو ضريبة العقارات، لقد كنت مؤيدا كبيرا لفكرة أنها ينبغي أن تعود إلى مستوى 55٪ كما كانت قبل بضعة عقود". 
دعم غيتس أيضا فرض ضرائب على أثرياء أمريكا ودعا إلى مزيد من الشفافية.
غيتس: "أنا أؤيد بشدة المزيد من الشفافية المالية، أنا لا أحب أن يكون لديك صناديق استثمار لا أحد يعرف من يملكها".

المصدر
بلومبرغ
كلمات مفتاحية
بيل غيتس
مايكروسفت
أثرياء العالم
اقتصاد
الضرائب

اقرأ أيضا

Thumbnail
دائرة محمد علي تتسع وتويتر يواصل انتفاضته ضد السيسي
Thumbnail
مقتل العشرات في أفغانستان بضربة جوية للحكومة وتفجير لطالبان

الأكثر قراءة

  1. دائرة محمد علي تتسع وتويتر يواصل انتفاضته ضد السيسي
  2. مقتل العشرات في أفغانستان بضربة جوية للحكومة وتفجير لطالبان
  3. شاهد: صاعقة تصيب لاعبين في مباراة لكرة القدم بجاميكا 
  4. قطر للبترول وشل تؤسسان شركة لاستخدام الغاز كوقود بحري
  5. بيل غيتس يكشف أسباب زيادة ثروته 17 مليارا هذا العام