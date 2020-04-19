فيروس كورونا
الأحد 19 أبريل 2020 10:35

بيل غيتس يعرب عن تفاؤله ويتوقع موعد التوصل إلى لقاح ضد كورونا

55.1 مليون دولار ستخصص لصندوق تضامن كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية
رويترز
أعرب مؤسس شركة مايكروسوفت والملياردير المعروف بيل غيتس عن تفاؤله بأنه سيكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية العام المقبل.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل "عالم واحد: معا في المنزل" العالمي عبر الواقع الافتراضي ليلة السبت.

وقال غيتس "هناك الكثير من اللقاحات المرشحة التي ندعمها الآن، وأنا متفائل أنه بحلول أواخر العام المقبل سيخرج أحدها، ونحن بحاجة للتأكد من أنه سيصل إلى كل شخص في العالم".

وأضاف "تأتي النتيجة في نهاية المطاف عندما نحصل على لقاح يحمينا جميعًا، ليس فقط في الولايات المتحدة- بل في جميع أنحاء العالم".

وكانت ليدي غاغا وإلتون جون ورولينغ ستونز من بين النجوم الذين شاركوا في الحدث الذي أقامته منظمة "جلوبال سيتيزين".

كما ظهر علماء وسياسيون وشخصيات عامة في الحدث.

وقالت المنظمة إنها تلقت بالفعل ملايين الدولارات في صورة تبرعات قبل الحفل، وقبل منتصف الليل بقليل أعلنت المنظمة عبر تويتر أنها جمعت 127.9 مليون دولار.

وأضافت أن 55.1 مليون دولار ستخصص لصندوق تضامن كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية وسيستخدم 70.8 مليون دولار لدعم المستجيبين المحليين والإقليميين للمرض. 

المصدر
الألمانية
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بيل غيتس
لقاح
كورونا

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