بيلوسي تمنع ترمب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب
وفي رسالة إلى ترمب الأربعاء، قالت بيلوسي "أكتب إليك لإبلاغك بأن مجلس النواب لن ينظر في قرار يسمح بإلقاء الرئيس لخطاب حالة الاتحاد داخل المجلس حتى يعاد فتح الحكومة.
وإصدار مثل هذا القرار ضروري قبل السماح للرئيس بإلقاء خطابه في المجلس، وكان من المقرر إلقاء الخطاب يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري.
- الرئيس الأمريكي وصف قرار بيلوسي بأنه "مخز".
- ترمب قال في وقت سابق، الأربعاء إنه يعتزم إلقاء الخطاب في مجلس النواب في الموعد المقرر، رافضًا طلب بيلوسي تأجيله، لكنه عاد في وقت لاحق ليقول إنه سيقوم بحدث بديل للخطاب.
As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٤ يناير ٢٠١٩
- ترمب قال لاحقًا إنه سيلقي خطابه السنوي بشأن حالة الاتحاد عندما ينتهي الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة.
- الرئيس الأمريكي أضاف عبر حسابه على تويتر، أنه لا يفكر في اختيار موقع بديل لمجلس النواب للإدلاء بالخطاب.
- قرار ترمب يأتي بينما يصوت الجمهوريون والديموقراطيون، اليوم الخميس، في مجلس الشيوخ الأمريكي على نصين متنافسين لمحاولة الخروج من شلل عدد من الإدارات الفيدرالية.
As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٤ يناير ٢٠١٩
- ترمب غرّد على تويتر "مع استمرار الإغلاق، طلبت مني نانسي بيلوسي إلقاء الخطاب عن كلمة الاتحاد ووافقت" وأضاف "بعد ذلك غيرت رأيها بسبب الإغلاق واقترحت موعدا لاحقا.. هذا من صلاحياتها.. سألقي الخطاب عن حال الاتحاد عندما ينتهي الإغلاق الحكومي.
- ترمب قال أيضًا إنه لا يبحث عن بديل لمكان الخطاب لأن "ليس هناك شئ يضاهي مجلس النواب في التقاليد والأهمية" مؤكدًا أنه يتطلع إلى إلقاء خطاب "عظيم" في "المستقبل القريب".
- تقليديًا يلقي الرئيس الأمريكي خطابه السنوي عن حال الاتحاد، الذي كان يفترض أن يجري الثلاثاء المقبل، قبل الدورة المشتركة لمجلسي الكونغرس، في قاعة مجلس النواب.
- ترمب كان قد كتب في تغريدة "من المحزن جدًا لبلدنا ألا يتم إلقاء الخطاب عن حال الاتحاد في موعده حسب برنامجه، والأهم في المكان المخصص له" وذلك ردًا على بيلوسي التي كانت طلبت من الرئيس الأمريكي إعادة النظر في موعد إلقاء الخطاب بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن الإغلاق.
- بيلوسي التي باتت تقود المعارضة الديموقراطية لترمب في الكونغرس، أبلغت الرئيس أن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بإلقاء الخطاب في قاعته.
- يشار إلى أن الإغلاق الحكومي الجزئي دخل يومه الرابع والثلاثين اليوم الخميس.