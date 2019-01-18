الجمعة 18 يناير 2019 19:26
بيلوسي تتهم البيت الأبيض بتسريب خطط سفرها
اتهم المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إدارة الرئيس دونالد ترمب بتسريب خطط سفرها بالطيران التجاري.
التفاصيل:
- وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية نقلت عن درو هاميل المتحدث باسم بيلوسي قوله "لقد علمنا أن الإدارة (الأمريكية) سربت خطط السفر بالطيران العادي أيضا... وفي ضوء التهديدات الخطيرة التي تسبب فيها إجراء الرئيس، قرر الوفد تأجيل الرحلة".
- بيلوسي كانت تعتزم زيارة أفغانستان باستخدام الطيران التجاري بعد رفض الرئيس ترمب استخدام طائرة عسكرية للسفر إلى أفغانستان ضمن جولة خارجية كانت من المقرر أن تشمل أيضا بلجيكا ومصر.
- هاميل قال إن بيلوسي كانت تعتزم زيارة القوات الأمريكية في أفغانستان والتوقف في بروكسل لحضور اجتماعات للتأكيد على "الالتزام الراسخ" من الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي.
- هاميل كتب على تويتر "كان هدف الجولة التعبير عن التقدير والشكر لقواتنا رجالا ونساء لخدماتهم وتفانيهم والحصول على إفادات شديدة الأهمية بشأن الأمن القومي والمخابرات ممن هم على جبهات القتال".
خلفية:
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من استخدام طائرة عسكرية في زيارة خارجية، وذلك بعدما اقترحت الزعيمة الديمقراطية تأجيل خطاب حالة الاتحاد بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.
- ترمب أبلغ بيلوسي في خطاب بأن زيارتها لكل من بلجيكا ومصر وأفغانستان ألغيت بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دخل يومه السابع والعشرين.
- ترمب قال في الرسالة "بسبب الإغلاق، يؤسفني إبلاغك بأن رحلتك إلى بروكسل ومصر وأفغانستان تأجلت".
- وأبلغ ترمب بيلوسي بأنها من الممكن أن تقوم بالجولة باستخدام رحلات تجارية.
- المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن ترمب "علق قدرتها على استخدام الطائرات العسكرية والتي ينبغي الموافقة عليها" من وزارة الدفاع.
- وكالة رويترز قالت إن البيت الأبيض أمر بمنع أعضاء الكونغرس من السفر باستخدام طائرات حكومية خلال فترة الإغلاق الحكومي دون موافقته.
- عادة ما تستخدم رئيسة مجلس النواب طائرة عسكرية للرحلات الخارجية، ويبدو أن هذا هو الأساس الذي استند عليه ترمب في تحركه بصفته القائد الأعلى للقوات الأمريكية.
- الزيارة، التي كانت ستجرى في مطلع الأسبوع، لم تكن معروفة قبل رسالة ترمب.
- لا يتحدث النواب علنا عن رحلاتهم الخارجية قبل حدوثها لأسباب أمنية، خاصة عندما تكون الرحلات إلى مناطق حرب.
- بيلوسي كتبت الأربعاء رسالة إلى ترمب تقترح فيها أن يؤجل خطاب حالة الاتحاد السنوي بسبب مخاوف أمنية خلال فترة الإغلاق الحكومي.
- بيلوسي أضافت في رسالتها أن "جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي لم يحصلا على أي تمويل منذ 26 يوماً".
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رئيسة مجلس النواب أشارت إلى أنه "منذ العام المالي 1977، لم يسبق أن تم إلقاء كلمة حالة الاتحاد خلال إغلاق حكومي".
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بيلوسي قالت إنه وحتى رئاسة ودروو ويلسون في مطلع القرن العشرين "فإن كلمات حالة الاتحاد كانت تقدم إلى الكونغرس كتابة".
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يتم إلقاء خطاب حالة الاتحاد سنويا في قاعة مجلس النواب.
- بيلوسي قالت إنها لم تتلق ردا من البيت الأبيض كما لم يرد ترمب على الاقتراح في رسالته.
- جمهوريون في مجلس الشيوخ انتقدوا قرار ترمب بشأن بيلوسي.
- السناتور لينزي غراهام كتب على تويتر "رد فعل غير ناضج لا يستوجب الرد عليه بالمثل".
- غراهام انتقد أيضا اقتراح بيلوسي بشأن تأجيل خطاب حالة الاتحاد ووصفه بأنه "مسيس على نحو سافر".
- لكن غراهام قال إن "منع الرئيس ترمب رئيسة مجلس النواب من السفر على متن طائرة عسكرية لزيارة قواتنا في أفغانستان وحلفائنا في مصر وحلف شمال الأطلسي غير ملائم أيضا".
- هناك خلاف سياسي بين الرئيس ترمب والحزب الديمقراطي بسبب مطالبة الرئيس ترمب بتمويل جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
- الإغلاق الحكومي بدأ في 22 ديسمبر/ كانون الأول، وهذه هي أطول فترة إغلاق تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها.
- الأزمة أدت إلى إغلاق 25% من الوكالات والمكاتب الحكومية.
- جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس، يوفر الأمن لما يعرف بالفعاليات الوطنية التي تتطلب إجراءات أمنية خاصة بما فيها خطاب حالة الاتحاد.
المصدر
وكالات
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