الأحد 20 أكتوبر 2019 12:32
بيلوسي تبحث مع ملك االأردن تطورات الأوضاع في سوريا
بحثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأعضاء كبار في الكونغرس أمس السبت مع العاهل الأردني عبد الله الثاني ومسؤولين أردنيين كبار، تطورات الأوضاع في سوريا.
الأوضاع في سوريا
- قالت بيلوسي في بيان إن الزيارة تأتي في "وقت حرج لأمن واستقرار المنطقة.. مع الأزمة المتفاقمة في سوريا بعد التوغل التركي أجري وفدنا مباحثات مهمة بشأن التبعات على الاستقرار الإقليمي وزيادة تدفق اللاجئين والفرصة الخطيرة التي توفرت لتنظيم الدولة وإيران وروسيا".
- ضم الوفد الأمريكي رؤساء لجان رئيسية بمجلس النواب من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل ورئيس لجنة الأمن الداخلي بيني تومسون ورئيس لجنة المخابرات آدم شيف والنائب الجمهوري عضو لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبيري.
- التقى الوفد أيضا مع ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأمير فيصل بن الحسين ووزير الخارجية أيمن الصفدي ومسؤولين أردنيين كبار آخرين.
- بيلوسي صرحت" أوضحنا استمرار تقديرنا للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن وأجرينا حوارا بناء بشأن استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب والتعاون الأمني والسلام في الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية والتحديات المشتركة الأخرى".
الاتفاق الأمريكي التركي
- كانت بيلوسي وتشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، وصفا يوم الخميس اتفاقا بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن وقف الهجوم التركي في شمال شرق سوريا بأنه "صوري".
- قالت بيلوسي وشومر في بيان إن هذا الاتفاق "يقوض بشكل خطير مصداقية السياسية الخارجية الأمريكية ويبعث برسالة خطيرة لحلفائنا وأعدائنا على حد سواء بأنه لا يمكن الثقة في كلامنا، الرئيس أردوغان لم يتخل عن شيء والرئيس ترمب أعطاه كل شيء".
- قال كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس إن مجلس النواب سيصوت على حزمة عقوبات أعدها الحزبان ( الديمقراطي والجمهوري) ضد تركيا وذلك خلال الأيام المقبلة.
المصدر
وكالات