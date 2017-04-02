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الأحد 2 أبريل 2017 15:29

بيع دولار أمريكي بمبلغ 3.3 مليون دولار

الدولار الفضي يعود تاريخه إلى عام 1804.
رويترز
جرى بيع دولار أمريكي من الفضة يعود لعام 1804 بمبلغ 3.3 مليون دولار في واحد من سلسلة مزادات حققت مبلغا قياسيا تجاوز 100 مليون دولار لمجموعة خاصة شهيرة لجمع العملات المعدنية.

وبيع الدولار الفضي، وهو أحد ثمانية دولارات من نوعه في المزاد في 31 مارس/آذار في بالتيمور.

وكان الدولار ضمن أكثر من 200 عملة معدنية بيعت في المزاد.

وحققت سلسلة المزادات التي بدأت في 2015 مبيعات بلغ مجمل حجمها 107 ملايين دولار حسبما قالت ستاكس بورز جالاريز التي أجرت المزادات مع سوذبي.

ويملك هذه المجموعة ماك بوغو، وهو مطور عقارات في دالاس، وابنه برنت الذي يقوم بجمع العملات المعدنية منذ السبعينيات من القرن العشرين.

واشترى كيفين ليبتون، وهو من كاليفورنيا وجون ألبانيز من نيوجيرسي، الدولار الفضي بشكل مشترك وذلك حسبما قال متحدث باسم الرجلين في رسالة بالبريد الالكتروني.

ويظهر على هذا الدولار تمثال نصفي لامرأة بشعرها المتطاير ترمز للحرية. وقامت الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت بسك هذا الدولار بهدف أن يكون هدية لرؤساء الدول الأجنبية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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عملات تذكارية

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