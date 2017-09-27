مقتنيات ثمينة
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:52

بيع ثاني أكبر ماسة في العالم بـ53 مليون دولار

الأناضول
اشترت شركة "غراف دايموندس" البريطانية للمجوهرات، ثاني أكبر ماسة في العالم، بمبلغ 53 مليون دولار، وفقاً ما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشارت القناة، في خبر لها  الثلاثاء، إلى أن ألماسة، وهي بحجم كرة تنس، عُرضت في مزاد علني العام الماضي بالعاصمة البريطانية، بقيمة 70 مليون دولار، لكن لم تلق زبونًا يشتريها بهذا المبلغ آنذاك.

كانت شركة "لاكارا دايمند" الكندية استخرجت الماسة من منجم في بوتسوانا، عام 2015، وأطلقت عليها اسم "ليسيدي لا رونا" بلغة تسوانا المحلية، وتعني "ضوؤنا".

وتزن الماسة 1109 قراريط.

المصدر
الأناضول
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