كأس العالم 2018
الثلاثاء 26 يونيو 2018 20:59

بيرو تهزم استراليا وتودعان نهائيات كأس العالم معا

حققت بيرو أول انتصار لها في نهائيات كأس العالم لكرة القدمة خلال 40 عاما وأحرزت أول هدف لها في البطولة خلال 36 عاما بالفوز 2-صفر على استراليا ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.

وبالرغم من الفوز ودعت بيرو النهائيات بصحبة استراليا التي تذيلت المجموعة.

وكان المنتخب الاسترالي في حاجة إلى الفوز ليكون لديه أي أمل في عبور دور المجموعات لكنه أضاع كافة الفرص التي سنحت له.

وضع أندريه كاريو منتخب بيرو في المقدمة من تسديدة مباشرة في الدقيقة 18 قبل أن يضيف باولو جيريرو الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني بعد أن أرسل الكرة من فوق الحارس نحو المرمى.

وتأهلت كل من فرنسا والدنمارك، اللذين تعادلتا سلبيا في المباراة الاخرى بالمجموعة، معا إلى دور 16.

وستلعب فرنسا متصدرة المجموعة مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي تضم الأرجنتين وكرواتيا وايسلندا ونيجيريا بينما ستلعب الدنمرك مع الفريق الذي سيتصدر المجموعة ذاتها.

المصدر
رويترز
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كأس العالم 2018
بيرو
استراليا
باولو جيريرو

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