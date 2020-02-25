الولايات المتحدة
الثلاثاء 25 فبراير 2020 18:11

بيرني ساندرز يوجه رسالة بالعربية إلى ترمب

المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز
المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز
رويترز
نشر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، منشورًا عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك" موجهًا رسالة باللغة العربية.

وكتب ساندرز في المنشور جملة مختصرة جاءت كالتالي: " بيرني سيهزم ترامب"، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

 

رسائل ساندرز لم تتوقف على اللغة العربية فقط، بل نشر بوستات تحمل نفس العبارة باللغات الإسبانية واليونانية والفارسية والهندية.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
دونالد ترمب
بيرني ساندرز
الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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