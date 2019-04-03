الأربعاء 3 أبريل 2019 11:26
بيرني ساندرز يجمع أكثر من 18 مليون دولار لحملته الانتخابية
تمكن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز من جمع 18.2 مليون دولار منذ بدء حملته الانتخابية للترشح للرئاسة الأمريكية 2020.
التفاصيل:
- ساندرز، المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية، أعلن الثلاثاء أنه قد جمع 18.2 مليون دولار حتى الآن لدعم حملته للترشح للانتخابات المقررة في 2020.
- ساندرز أوضح أن هذه الأموال هي حصيلة تبرعات أكثر من 900 ألف شخص منذ أطلق حملته الانتخابية في 19 فبراير/شباط.
- حملة ساندرز قالت إنه جمع 5 ملايين و900 ألف دولار في أول 24 ساعة من إعلان ترشحه.
- الحملة أوضحت أنه بهذا أصبح لديه 28 مليون دولار، حيث كانت لديه أموال سابقة على إطلاق الحملة.
- عدد المتبرعين بلغ 525 ألفا، 20٪ منهم متبرعون جدد، حسبما قالت حملته الرئاسية.
المرشحون الآخرون:
- بهذه الأرقام يتصدر ساندرز المرشحين الآخرين الذين أعلنوا خوض السباق الرئاسي من حيث قيمة التبرعات.
- ساندرز جمع 18.2 مليون دولار من 525 ألف متبرع في 41 يومًا، بمتوسط 20 دولارا للمتبرع الواحد.
- السيناتور كامالا هاريس جمعت 12 مليون دولار من 138 ألف متبرع في 70 يومًا، أي بمتوسط 55 دولار للمتبرع الواحد.
- العمدة بيت بوتيغيغ جمع 7 ملايين دولار من 158550 متبرع في 68 يوما، بمتوسط 36.35 دولارا.
- المرشح بيتو أورورك أعلن أنه جمع 6.1 ملايين دولار في أول 24 ساعة من إعلان ترشحه، لكنه قال إنه سيعلن حصيلة التبرعات بعد مرور ثلاثة أشهر على الترشح.
خلفية:
- بيرني ساندرز عضو مستقل بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت.
- ساندرز أحدث ثورة في أوساط الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، ما ساعد في قيادة تحول الحزب إلى اليسار.
- رغم خسارته للترشيح عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس لصالح هيلاري كلينتون عام 2016، فإن ساندرز مازال يحظى بشعبية لدى الناخبين لأنه يواصل تأييده للسياسات الاشتراكية الديمقراطية الرئيسية في الأوساط السياسة الأمريكية.
- ساندرز (77 عامًا) يمثل ولاية فيرمونت منذ 12 عاما في مجلس الشيوخ، وقبل ذلك كان يمثل الولاية في مجلس النواب، كما عمل عمدة لمدينة برلنغتون بالولاية.
المصدر
أكسيوس
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