أسعار عملات
الجمعة 22 ديسمبر 2017 13:46

بيتكوين تهبط دون 13 ألف دولار وتتجه لأسوأ أسبوع منذ 2013

صورة أرشيفية
غيتي
هبطت عملة بيتكوين دون 13 ألف دولار اليوم بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013 بعد صعود قوي اقترب من 20 ألف دولار الأحد.

وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت 20 مثلا منذ بداية العام حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب بلوكسمبورج يوم الأحد وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.

لكن بيتكوين هبط بصفة يومية منذ ذلك الحين وتسارعت وتيرة الخسارة اليوم الجمعة. وانخفضت العملة إلى 12 ألفا و560 دولارا في بيتستامب مسجلة هبوطا بنحو 20% خلال اليوم.

وصباح اليوم جرى تداول العملة بانخفاض بلغ 15 % عند 13 ألفا و320 دولارا لتتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع في أكثر من ثلاثة أشهر.

المصدر
رويترز
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